疫下兩極 電競場寒冬遊戲銷售火紅 港產「街霸」選手去年收入55萬：今年網上賽無獎金

明報記者 林穎茵

葉文豪自12歲起開始玩格鬥類遊戲，5年前以網名Hotdog29玩「街霸」（Street Fighter V） ，及後到不同國家參與公開賽，3年前因在香港站表現出色，被Talon Esports招攬，成為公司首名職業電競選手。至去年，葉於「街霸」個人賽成績於全球排名第五，葉文豪表示，未計薪酬及贊助，去年獎金收入逾7萬美元（約55萬港元）。

格鬥遊戲網速所限 網上對戰不設獎金

疫情下各國封城、限制出入境，葉文豪亦受影響︰「『街霸』一般與對手於線下對戰，因線上作賽難以確保網絡穩定，若反應慢了少許就會被攻擊，因此今年所有線上賽都沒有獎金。」他說，今年全年只於9月到美國出戰過一場聯賽。

除了「街霸」代表，Talon Esports另有6隊電競戰隊，40名選手分別來自香港、台灣、韓國、泰國，參與「英雄聯盟」、「傳說對決」、「部落衝突：皇室戰爭」等6個遊戲，並正計劃明年於菲律賓組新戰隊。Talon Esports營運總監黃天佑說，今年公司整體收入其實沒有大影響，且見更多人於網上觀看比賽直播，人數是以往兩三倍，吸引品牌注意，透過電競比賽加強網上推廣。

雖然收入沒影響，黃天佑認為，線上比賽始終不及現場比賽般帶動氣氛，並可與現場觀眾互動。他認為，要在港推廣電競須靠現場比賽，舉例可在商場做小型的，或到會展辦大型比賽，讓未接觸過電競的人感受氣氛。

倡電競節爭辦總決賽 促進旅業

黃天佑建議，政府未來可改善過去兩年辦過的「電競音樂節」，以活動經費邀請大型遊戲開發商在港辦電競總決賽，引起本地關注同時，亦吸引周邊城市的人來港，促進旅遊業。