牛頭角命案 睇水青年一囚終身一20年

官：伙同犯案 有傷者生還屬幸運

首被告Arif Aqib（案發時22歲）及次被告Mohammad Shahzeb（案發時17歲）被控於2017年11月13日謀殺Waqar Hamed；以及同日在牛頭角道遊樂場意圖使Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin身體受嚴重傷害。陪審團早前裁定兩人全部罪名成立。

法官稱，兩被告雖無親自施襲，但屬伙同犯案，形容事主當日受致命傷害，有人至今生還純屬幸運，依例判首被告終身監禁。而案發未成年的次被告，法官認為囚20年足反映罪責。

控方早前開案陳辭稱，3名事主當晚在遊樂場聊天和飲酒，8名南亞裔男子突持刀衝前追斬Waqar Hamed，他送院不治。Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin則逃離現場，右肩及胸部傷口撕裂。閉路電視片段顯示，案發前3輛私家車接載疑犯到場，首被告駕駛其中一車，次被告則在車上，控方認為兩人負責「睇水」屬「伙同犯案」。

【案件編號：HCCC56/19】