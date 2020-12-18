港聞

港聞二

牛頭角命案 睇水青年一囚終身一20年

【明報專訊】2017年牛頭角南亞漢在公園持刀施襲案釀成一死兩傷。涉案兩名「睇水」的巴基斯坦裔男子早前被陪審團裁定謀殺和意圖傷人罪成。法官昨形容，事主承受致命傷害，部分人可生還純屬幸運，判一人終身監禁，一人囚20年。

官：伙同犯案 有傷者生還屬幸運

首被告Arif Aqib（案發時22歲）及次被告Mohammad Shahzeb（案發時17歲）被控於2017年11月13日謀殺Waqar Hamed；以及同日在牛頭角道遊樂場意圖使Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin身體受嚴重傷害。陪審團早前裁定兩人全部罪名成立。

法官稱，兩被告雖無親自施襲，但屬伙同犯案，形容事主當日受致命傷害，有人至今生還純屬幸運，依例判首被告終身監禁。而案發未成年的次被告，法官認為囚20年足反映罪責。

控方早前開案陳辭稱，3名事主當晚在遊樂場聊天和飲酒，8名南亞裔男子突持刀衝前追斬Waqar Hamed，他送院不治。Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin則逃離現場，右肩及胸部傷口撕裂。閉路電視片段顯示，案發前3輛私家車接載疑犯到場，首被告駕駛其中一車，次被告則在車上，控方認為兩人負責「睇水」屬「伙同犯案」。

【案件編號：HCCC56/19】

相關字詞﹕終身監禁 有意圖而傷人罪 高等法院 伙同犯案 謀殺罪 牛頭角

上 / 下一篇新聞

申訴署：有部門派過期CSI口罩 專員稱分發寬鬆處理不一 增濫用風險
申訴署：有部門派過期CSI口罩 專員稱分發寬鬆處理不一 增濫用風險
滲水辦積逾兩萬個案 近七成調查超時
滲水辦積逾兩萬個案 近七成調查超時
拒查利君雅延試用期 稱屬人事無權處理 麥麗貞：港台涉失當濫權 公署找藉口
拒查利君雅延試用期 稱屬人事無權處理 麥麗貞：港台涉失當濫權 公署找藉口
沙中線過海段施工 東鐵10周日不停紅磡
沙中線過海段施工 東鐵10周日不停紅磡
法醫：梓樂死於頭傷 頭與盆骨先着地 無迹象曾遇襲 手掌多處瘀傷不太尋常
法醫：梓樂死於頭傷 頭與盆骨先着地 無迹象曾遇襲 手掌多處瘀傷不太尋常
入院時死亡率逾85% 兩開腦投重藥未返魂
入院時死亡率逾85% 兩開腦投重藥未返魂
涉煽惑他人七一遊行 朱凱廸胡志偉8人保釋 交證件禁離港
涉煽惑他人七一遊行 朱凱廸胡志偉8人保釋 交證件禁離港
有批次無菌測試肥佬 默沙東回收抗生素
有批次無菌測試肥佬 默沙東回收抗生素
董建華：港處百年一遇契機 應配合國家發展
董建華：港處百年一遇契機 應配合國家發展
警拉跌孕婦案 女子涉阻差被捕 曾伸手向孕婦疑推警 余德寶：只是熱心途人
警拉跌孕婦案 女子涉阻差被捕 曾伸手向孕婦疑推警 余德寶：只是熱心途人
關帝廟搗黑幫入會儀式 拘兩前坐館檢誓辭
關帝廟搗黑幫入會儀式 拘兩前坐館檢誓辭
于文鳳追周星馳佣金案 下周初裁決
于文鳳追周星馳佣金案 下周初裁決
疫下兩極 電競場寒冬遊戲銷售火紅 港產「街霸」選手去年收入55萬：今年網上賽無獎金
疫下兩極 電競場寒冬遊戲銷售火紅 港產「街霸」選手去年收入55萬：今年網上賽無獎金
手遊市場增幅最大 今年全球收入5000億
手遊市場增幅最大 今年全球收入5000億
中大測試：鯇魚高致敏食物 95%過敏者有反應
中大測試：鯇魚高致敏食物 95%過敏者有反應
獨留家女嬰窒息亡 父囚4年10月
獨留家女嬰窒息亡 父囚4年10月
法改會倡修例 准按仲裁結果收費
法改會倡修例 准按仲裁結果收費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】交還議辦 尹兆堅丟基本法 「擺咗23年甩皮甩骨變形走樣」
【Emily】交還議辦 尹兆堅丟基本法 「擺咗23年甩皮甩骨變形走樣」
【Emily】區會撥款百萬派罩 沙田民政處閂水喉
【Emily】區會撥款百萬派罩 沙田民政處閂水喉
【Emily】凍戶風險難料 612籲改「定期月捐」減結存
【Emily】凍戶風險難料 612籲改「定期月捐」減結存
【Emily】柯創盛入Zoom變「綠巨人」
【Emily】柯創盛入Zoom變「綠巨人」
【Emily】議會監察鬧「自肥」 鍾錦麟：項目都未批出
【Emily】議會監察鬧「自肥」 鍾錦麟：項目都未批出
【Emily】聖誕籌款助童 彭韻僖拍片唱Fa la la la la
【Emily】聖誕籌款助童 彭韻僖拍片唱Fa la la la la