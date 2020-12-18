于文鳳追周星馳佣金案 下周初裁決

周方：情侶餽贈非佣金

代表周星馳的資深大律師文本立陳辭稱，案中爭議的投資佣金分成協議源於兩人2002年聖誕前一段對話，周稱是情侶間餽贈，于說是法律協議，法庭應先考慮對話內容有否法律效力。

文本立續稱，于曾在項目放售前稱「等錢使」而獲分成，行為有違商業原則。于亦只是提建議而非介紹物業給周，她稱分成為「佣金」並不合理，其所得只是情侶間犧牲或餽贈。

文本立又說，情侶間可出現法律協議，如夫妻共同投資或男友借錢給女友，但于無出錢投資，兩人不算有法律協議。而周認識于前早已開始投資物業，有知識和人脈，不需于做中介，于的協助純屬「幫男朋友的忙」。

于方：倘無協議 不會不斷索分成

代表于文鳳的資深大律師袁國強陳辭稱，周和于既是情侶亦是商業伙伴，否則于不會以月薪2萬元在周的公司任職財務顧問，法庭應以光譜形式審視兩人關係。

袁國強續稱，若不存在分成協議，于不會無間斷索取分成。雖然周有錢有名氣，身邊不乏中介人，但在投地一事上例如天比高地皮，于的角色獨特，因她了解周資金狀况及電影事業發展。

就對方質疑于在物業售出前便索佣，法官稱于可能真有金錢需要，但不想直接向男友索錢，才以協議作藉口。袁國強稱于若真缺錢，大可用女友身分問周拿錢，根本毋須提及協議。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】