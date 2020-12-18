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警拉跌孕婦案 女子涉阻差被捕 曾伸手向孕婦疑推警 余德寶：只是熱心途人

【明報專訊】8．31一周年當晚，防暴警在旺角驅散市民期間拉跌一名孕婦，其丈夫衝前理論時被捕，附近一名女子疑曾有手部動作推開警員，她於周三（16日）涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。

警方稱當晚約10時，一名男子在亞皆老街近西洋菜南街附近向警方防線叫囂，警員拘捕該人時，一名女子懷疑以手推開警員，阻礙拘捕行動。西九龍總區重案組經調查後，前日早上在葵涌拘捕27歲姓岑女子。她獲保釋候查，下月中旬須向警方報到。

根據傳媒當晚片段，持藍色紙袋、穿白裙的岑女站在馮氏夫婦旁邊，10多名防暴警突衝前，混亂中孕婦被拉跌，防暴警拉扯孕婦丈夫，數名防暴警築成防線避免他人接近孕婦，岑女一度上前，向孕婦伸出右手。

油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶稱，馮氏夫婦與岑及另一女途人不認識，相信她當時只是路經及熱心幫助，現已有律師協助。余續說，馮氏夫婦本以為案件將結束，但警方事隔4個月再有拘捕行動，夫婦擔心更多人被捕。

孕婦丈夫踢保 研投訴警

馮先生於8．31當晚涉嫌公眾地方行為不檢被捕，現時每月須到警署報到和續保，上月與律師商討後決定「踢保」，當時警方建議馮「睇多一個月先」，他月初再到警署「踢保」，警方向他表示下月始決定會否控告。馮太上月於屯門醫院順利誕下女兒「貝貝」，正研究可否就被拉跌一事投訴警方。

相關字詞﹕防暴警 阻差辦公 孕婦 831事件

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