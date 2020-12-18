董建華：港處百年一遇契機 應配合國家發展

稱融入大灣區助增抗衝擊力 不失優勢

董建華表示，目前國際局勢嚴峻，金融市場風高浪急，香港作為外向型經濟，抵禦外部衝擊的能力有限，但融入大灣區發展有助提升抵禦衝擊能力和經濟活力等，稱現時大灣區經濟規模已超過韓國，生產總值達1.6萬億美元，「香港有國家作為後盾，是港人信心之本」。

去年反修例運動引發連串風波，董建華認為，香港近年因政治爭拗陷入內耗，過去一年亦深受複雜的內外因素影響，社會嚴重撕裂加上疫情肆虐令經濟下滑。他認為貧富懸殊、青年失落等深層次問題是成因，冀港府加倍用心逐一解決。

董稱，有信心本港社會能恢復穩定安全，稱中央訂立《港區國安法》讓香港回歸法治；人大常委會上月亦就立法會議員資格作決定，確保議會暢順運作，而港府將推出其他公職人員宣誓效忠方案，鞏固香港的管治基礎。

盼拜登上場後 中美博弈回歸理性

拜登將就任美國總統，董建華稱對方會否重建中美關係有待觀察，但期望兩國博弈手法能回歸理性、大道。他說中國經濟發展有目共睹，中央將創新放在全國發展的核心，發展模式亦由高速增長轉向高質量發展。他認為港人應多留意頂層設計、總體佈局，不需過於憂慮美國圍堵中國。