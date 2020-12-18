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涉煽惑他人七一遊行 朱凱廸胡志偉8人保釋 交證件禁離港

【明報專訊】立法會前議員胡志偉、朱凱廸和梁國雄，以及民陣召集人陳皓桓及社民連成員等8人，涉煽惑他人參與七一前後遊行等，昨在西九龍裁判法院提堂共控3罪，暫毋須答辯，至明年2月8日再訊，主任裁判官羅德泉批准各人以原有的1000元保釋外出，但要求各人交出旅遊證件，不得離港，以及每周到警署報到等。

8名被告依次為民陣召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）和徐子見（53歲）、無業胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲）、無業朱凱廸（43歲）、自僱人士梁國雄（64歲）和社民連成員鄧世禮（58歲）。

原定赴聯國開會 陳皓桓斥剝奪自由

控方申請押後案件，以待轉介區域法院審訊的文件。羅官批准押後及8名被告保釋的申請。被問及被增加不准離港保釋條件，陳皓桓在庭外稱「講咗好多次唔會走」，又說原定明年3月到外國參加聯合國人權理事會，批評控方以個別案件剝奪其自由。

首項控罪煽惑他人明知而參與未經批准集結，控告前5名被告今年6月30日在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人在無合法權限或合理辯解的情况下，明知而參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。

除曾健成和陳榮泰外，其餘6人另被控一項舉行或組織一個未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結罪，即他們於今年7月1日在灣仔軒尼詩道和杜老誌道一帶，連同其他身分不詳的人在無合法權限或合理辯解的情况下，明知而參與、舉行或組織一個屬未經批准集結的公眾遊行。

據了解，涉案被告明知警方反對七一遊行，於今年6月30日在終審法院外稱遊行是為了反對國安法，就算上訴結果如何都呼籲市民參加。另案中6名被告又在7月1日下午3時由灣仔軒尼詩道出發遊行至杜老誌道一帶。

【案件編號：WKCC4385/20】

相關字詞﹕港區國安法 七一遊行 社民連 保釋 胡志偉 梁國雄 朱凱廸 陳皓桓 反修例運動

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