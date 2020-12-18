入院時死亡率逾85% 兩開腦投重藥未返魂

首次開腦後 瞳孔稍回復反應

麥凱鈞表示，周梓樂11月4日送院後，凌晨2時37分做首次全身電腦掃描，發現頭部傷勢主要為顱骨多處骨折、兩邊小腦天幕急性硬膜下血腫、腦溝消失等。當時周雙眼瞳孔大小不一，均對光沒反應。麥解釋瞳孔對光的反應分三級：有反應、反應遲緩，「最差是兩眼沒反應」。清晨約4時，醫生為梓樂做第一次開腦手術，切除右顱骨，其間使用大量強心藥。

早上8時，周梓樂被送到深切治療部，當時他雙眼瞳孔變為對光有遲緩反應；惟麥形容情况仍「非常嚴重、嚴峻」。11時53分，醫生為他做第二次電腦掃描，發現左邊大腦頂葉及中腦有新的出血。

料縱生還九成變植物人

同日下午3時，醫生再為梓樂切除左邊顱骨，並放入喉管監察顱內壓；骨科及麻醉科醫生則緊接做盆骨固定手術。惟術後周瞳孔對光再無反應，顱內壓為60毫米汞柱（mmHg），正常水平為22mmHg以下。至11月7日梓樂顱內壓升至100mmHg；11月8日早上梓樂心臟停頓，延至8時9分正式死亡。

麥凱鈞認為梓樂頭部傷勢是致命原因，按其個人經驗及國際數據，梓樂在14日內死亡率逾八成半，就算生還「都是好不理想」，成為植物人或永久深度昏迷機率逾九成。

稱梓樂是青年 做盡可行方法

麥說，因梓樂是青年，故送院後決定「先以最大力度紓緩」，即做盡「可施行的方式」，包括拿走頭部兩邊顱骨；醫院一度雪藏其顱骨，待梓樂好轉就可放回原位。用藥方面，醫生曾用降腦壓藥甘露醇及4種高劑量麻醉藥；麥形容該些藥「不是平時用」，形容是「最後方式」、用「殺手鐧」去醫治。他又說「手術已做盡，再做都幫唔到」。

麥作供後，周父母主動上前，3人簡短交流互相點頭後離開。

（死因研訊第20天）

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