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法醫：梓樂死於頭傷 頭與盆骨先着地 無迹象曾遇襲 手掌多處瘀傷不太尋常

【明報專訊】科大生周梓樂墮樓後不治的死因研訊昨踏入第20日。資深法醫馬宣立及衛生署法醫一致認為梓樂死於頭部重創，由於無傷勢顯示梓樂墮地前遭外物襲擊，估計梓樂撞到地面受傷的可能較大。馬宣立提及梓樂的手掌有多處瘀傷，在墮樓事件來說較罕見，但梓樂不是先以手腳着地，反而是頭部及盆骨落地，「希望大家唔好介意，有時好唔好彩，跌嘅姿勢好awkward（奇怪），就會變成咁嘅下場」。

化驗結果指無吸催淚煙

死者周梓樂（終年22歲）於去年11月4日凌晨2時送院，8日早上8時宣告死亡。衛生署法醫郭嘉琪同月14日在殮房解剖遺體，解剖報告透露，梓樂身高175厘米，體重約72公斤，身上有25處新近傷勢，包括盆骨瘀傷及手指擦傷（見圖）；此外，梓樂右邊頭部有多處線狀骨折，右盆骨粉碎性骨折。另根據毒理化驗結果，梓樂體內無發現辣椒素及CS氣體，即無吸入胡椒噴霧或催淚煙的成分。

郭嘉琪表示，梓樂的頭部骨折足以致命，推斷梓樂死於「頭部受傷」，可能是高處墮下所致。郭解釋頭部創傷源於撞到堅硬表面或受鈍器撞擊，由於梓樂右邊頭部及盆骨嚴重骨折，估計當時右傾撞到硬地，而且頭部及盆骨幾乎同時着地，因「移動中的頭部擊中硬物」而受傷。

被問到梓樂墮地前有否可能已受襲，郭稱其傷勢與高處墮下脗合，亦無迹象指向梓樂曾遇襲。死因裁判官問到，若梓樂被打到不省人事，頭部會有什麼傷勢，郭表示受襲者一般會有明顯損傷，例如頭骨「打到凹咗」，惟梓樂身上不見棍棒造成的傷痕。

庭上另一疑點為梓樂的左右手掌均有瘀傷和擦傷，郭稱類似傷勢在高處墮下的事件較異常，亦與跌倒地面的情况「唔係太似」。被問到梓樂會否在墮地前用手心抓住牆身，郭說難憑外觀判斷受傷原因及時間，但她曾以顯微鏡測試，發現梓樂右手掌一塊瘀傷為皮下脂肪出血。

馬宣立：類似傷勢需「稍為打橫」倒地

本案專家證人、港大病理學系首席臨牀講師馬宣立早前受周父周母委託，觀察郭嘉琪的驗屍過程，事後撰寫意見書。馬表示，梓樂致命傷為頭部和腦部，右邊頭部及盆骨則是重創「衝擊點」，雖然他未去過尚德停車場A，但估計梓樂由3樓跌至2樓，要「稍為打橫」身體倒地才會出現類似傷勢。馬又稱，停車場樓層不算高，亦可造成強烈撞擊（hard impact）。

稱磚襲頭非全無可能 要好巧合

馬宣立在庭上表示，大致同意郭嘉琪的檢驗結論，至於梓樂會否在墮下前遇襲，他認同梓樂身上沒有兇器重創痕迹，不過假如有人以磚頭的平面敲打頭部，或可造成同一位置骨折，「但要好巧合先製造到」，並非全無可能。

對於梓樂手掌有瘀痕，馬宣立與郭嘉琪意見一致，都認為在墮樓事件較罕見，但馬提出另一套解釋，稱墮樓者有時伸手遮擋身體，或會弄傷手指，但不會傷及「凹入去」的掌心。惟馬強調，手部傷痕並非梓樂致命傷口，而且傷口較細小，連深切治療部醫生都未必會記錄。

醫生：或未及反應調整下墮姿勢

陪審員問到，為何梓樂頭部及盆骨最先落地，無本能地以手腳保護自己？馬稱若梓樂手腳先着地，必定承受更大衝擊力，可能手腳受重傷但不足致死，「有時好唔好彩，跌嘅姿勢好awkward（奇怪），就會變成咁嘅下場」。

另外伊利沙伯醫院時任神經外科副顧問醫生麥凱鈞稱，事發停車場3樓與2樓之間高度約4米多，若梓樂在少於1秒內墮樓，未必夠時間有本能反應調整姿勢。聆訊今續。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第20天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕馬宣立 法醫 科大學生墮樓 周梓樂 反修例運動 死因研訊

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