沙中線過海段施工 東鐵10周日不停紅磡

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，港鐵預計8個周日完成工程，但可能受天氣等因素影響，故預留10個周日施工，屆時旺角東站至紅磡站服務暫停，認為周日較少人上班，對整體交通影響較少。

明年1‧10 2‧21暫停 其餘日子未定

港鐵建議乘客考慮使用其他鐵路線，屆時有免費接駁巴士往返紅磡站及九龍塘站。首兩個暫停服務的星期日分別為2021年1月10日和2月21日，4至10月期間8個暫停服務的星期日，港鐵會於每次暫停前最少一星期公布確實日期。

港鐵稱微調需時 不可連續周日施工

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻表示，在現有行車線展開工程甚具挑戰，包括鋪設875米路軌、85個路軌接口，並要安裝1320米架空電纜及180多個支架，工程人員更需安裝新信號系統。工程需連續20小時進行，故未能在晚上收車後的「黃金2小時」內完成。他又表示，每次工程後需測試及微調，故不可連續10個周日進行。

油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗表示，曾向港鐵反映接駁巴士問題，港鐵接納建議將接駁巴士地點由旺角東站改為九龍塘站，但認為港鐵應盡快公布其餘暫停服務日期，讓市民及早安排行程。

區議員料高鐵重開後或受影響

陳又表示，港鐵原計劃周六、日暫停服務，現改為只在周日，相信已減少影響，但認為如明年疫情紓緩，當高鐵重開後，預料會有市民沿東鐵線到柯士甸站轉乘高鐵，對該批乘客會有影響，認為港鐵預早通知有助規劃行程。

東鐵線原定今年9月啟用新信號系統，並逐步轉用新的9卡列車，但啟用前一日突煞停。港鐵昨表示，系統仍在測試系統，有結果後會向政府提交報告，而9卡列車會等新信號系統啓用才投入服務，暫未有確實日子。