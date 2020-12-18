滲水辦積逾兩萬個案 近七成調查超時

滲水辦：需時長因被查者不合作

調查主任鄧詠心表示，直至今年6月，滲水辦有23,403宗未完成個案，其中8437宗是2019年之前接獲。2019年有30,910宗個案完成行動，但當中僅8605完成最終調查。完成調查的個案中，31%能在90個工作日內完成，其餘69%超過90日。趙慧賢認為，滲水辦應積極清理積壓個案。如有需要，政府應該增撥資源。

趙又補充，滲水辦解釋處理複雜個案需時較長，尤其遇到不合作的被調查對象就更花時間，每宗處理時間不盡相同。鄧詠心則表示滲水辦應根據經驗制訂個案管理策略，也應研究可行的參考指標。

新法易尋滲水源頭 未廣泛使用

另外，公署亦批評滲水辦較少用新科技測試方式，滲水辦在2018及2019年揀選8地區為試點地區，運用新技術測試找出滲水源頭，新方法成功率達77%，比傳統色水測試的45%成功率高。公署建議滲水辦積極考慮在更多地區運用新科技。

鄧詠心提到，在2017至2019年10月，滲水辦提出檢控的個案平均每年約100宗；不過顧問公司在上述年份每年向滲水辦提交的調查報告約1萬份，即只有極少數的調查報告呈上法庭，建議滲水辦徵詢律政司的意見，探討在不影響執法及檢控下，簡化調查報告，善用資源及加快完成調查。另外，滲水辦部分顧問公司屢屢表現欠佳，公署認為應該加強對表現欠佳顧問公司的罰則。

專員批權責分散 促設主導部門

趙慧賢認為，滲水辦由食環署和屋宇署共同運作，可能出現權責分散情况。基於滲水辦問題多年來仍未能解決，公署建議盡快探討並落實由一個主導部門統籌及監督其運作，及設立「個案經理」制度，更密切監察個案進度。