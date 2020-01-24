申訴署：有部門派過期CSI口罩 專員稱分發寬鬆處理不一 增濫用風險

申訴專員公署檢視懲教署、政府物流服務署、食環署、海關、政府統計處、選舉事務處及機電工程署在處理過期口罩（包括CSI口罩）的程序。公署表示7個部門中，有部門會安排職員將過期口罩及其包裝盒剪破，然後放入垃圾膠袋內封好才丟掉；亦有部門將部分過期口罩分發給職員作緊急備用。

統計處認派過期罩應急 已促職員銷毁

趙慧賢表示，在疫情前的規例下，口罩一直都是價值不高的耗用物品，獲分發部門毋須詳細記錄，即使有部門在疫情發生前把口罩先行分發職員，毋須簽收也沒違規，「可以理解」。趙續稱，個別部門於疫情發生前的口罩分發機制較寬鬆，或處理程序上不夠嚴謹，均可能增加CSI口罩被濫用的風險。

趙慧賢沒公開哪個部門分發過期口罩，政府統計處回覆本報查詢時表示，疫情初期口罩供應極為短缺，經權衡後決定保留2888個狀况良好的過期口罩應急，並將當中250個分發給職員，但當時已告知過期，以及提醒只適宜在新一批口罩送達前、遇緊急情况才使用；其後口罩供應趨穩，已提醒相關職員銷毁過期口罩。統計處又表示會進一步完善口罩的管理。

稱市售CSI或過期 料未大規模流市面

申訴公署又表示，海關就「守護者」行動巡查超過3.8萬間次的零售點，早前在調查一宗違反《商品說明條例》個案期間，發現兩個分別印上「製造日期09 OCT 2014」及「製造日期21 NOV 2014」的CSI口罩舊款包裝盒，認為反映市面出售的CSI口罩有可能已過期。此外，海關再未發現有CSI口罩獨立或連包裝盒展示及出售，認為本港並未有CSI口罩大規模或有系統地流出市面的情况。公署報告並無提及CSI口罩保存期限，翻查資料，一般有過濾層口罩的有效期通常為3至5年。

無直接證據 難確定流出市面原因

至於何以有零星CSI口罩在市面出售，公署表示缺乏具體和直接證據，無從確定原因。報告又稱，懲教署在生產，以至物流署在採購、付運等程序中，未見有迹象顯示沒遵從機制辦事。

一直跟進CSI口罩問題的立法會前議員邵家臻表示，據悉被揭發CSI口罩流出市面後，懲教署對口罩使用的監管變得異常嚴格，差不多要「一個換一個」，認為是「亡羊補牢，未為晚也」。他補充，如果懲教署抽樣巡查非政府組織，查核相關物資有否被濫用，配合相應罰則，問題早可解決。

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