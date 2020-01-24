港聞

港聞一

申訴署：有部門派過期CSI口罩 專員稱分發寬鬆處理不一 增濫用風險

【明報專訊】新冠病毒疫情初期，懲教署生產的CSI口罩被揭市面有售。申訴專員公署昨主動發表調查報告，稱部分政府部門在入帳、分發、保管、點存、處理過期口罩都沒統一做法，可能增加被濫用的風險；更揭有部門分發過期口罩予職員應急。申訴專員趙慧賢表示，有關做法保障不到使用者之餘，更會影響公眾衛生。政府統計處回覆本報查詢時證實，曾把250個過期口罩分發給職員，但當時已告知相關職員該些口罩已過期。

申訴專員公署檢視懲教署、政府物流服務署、食環署、海關、政府統計處、選舉事務處及機電工程署在處理過期口罩（包括CSI口罩）的程序。公署表示7個部門中，有部門會安排職員將過期口罩及其包裝盒剪破，然後放入垃圾膠袋內封好才丟掉；亦有部門將部分過期口罩分發給職員作緊急備用。

統計處認派過期罩應急 已促職員銷毁

趙慧賢表示，在疫情前的規例下，口罩一直都是價值不高的耗用物品，獲分發部門毋須詳細記錄，即使有部門在疫情發生前把口罩先行分發職員，毋須簽收也沒違規，「可以理解」。趙續稱，個別部門於疫情發生前的口罩分發機制較寬鬆，或處理程序上不夠嚴謹，均可能增加CSI口罩被濫用的風險。

趙慧賢沒公開哪個部門分發過期口罩，政府統計處回覆本報查詢時表示，疫情初期口罩供應極為短缺，經權衡後決定保留2888個狀况良好的過期口罩應急，並將當中250個分發給職員，但當時已告知過期，以及提醒只適宜在新一批口罩送達前、遇緊急情况才使用；其後口罩供應趨穩，已提醒相關職員銷毁過期口罩。統計處又表示會進一步完善口罩的管理。

稱市售CSI或過期 料未大規模流市面

申訴公署又表示，海關就「守護者」行動巡查超過3.8萬間次的零售點，早前在調查一宗違反《商品說明條例》個案期間，發現兩個分別印上「製造日期09 OCT 2014」及「製造日期21 NOV 2014」的CSI口罩舊款包裝盒，認為反映市面出售的CSI口罩有可能已過期。此外，海關再未發現有CSI口罩獨立或連包裝盒展示及出售，認為本港並未有CSI口罩大規模或有系統地流出市面的情况。公署報告並無提及CSI口罩保存期限，翻查資料，一般有過濾層口罩的有效期通常為3至5年。

無直接證據 難確定流出市面原因

至於何以有零星CSI口罩在市面出售，公署表示缺乏具體和直接證據，無從確定原因。報告又稱，懲教署在生產，以至物流署在採購、付運等程序中，未見有迹象顯示沒遵從機制辦事。

一直跟進CSI口罩問題的立法會前議員邵家臻表示，據悉被揭發CSI口罩流出市面後，懲教署對口罩使用的監管變得異常嚴格，差不多要「一個換一個」，認為是「亡羊補牢，未為晚也」。他補充，如果懲教署抽樣巡查非政府組織，查核相關物資有否被濫用，配合相應罰則，問題早可解決。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

上 / 下一篇新聞

滲水辦積逾兩萬個案 近七成調查超時
滲水辦積逾兩萬個案 近七成調查超時
拒查利君雅延試用期 稱屬人事無權處理 麥麗貞：港台涉失當濫權 公署找藉口
拒查利君雅延試用期 稱屬人事無權處理 麥麗貞：港台涉失當濫權 公署找藉口
沙中線過海段施工 東鐵10周日不停紅磡
沙中線過海段施工 東鐵10周日不停紅磡
法醫：梓樂死於頭傷 頭與盆骨先着地 無迹象曾遇襲 手掌多處瘀傷不太尋常
法醫：梓樂死於頭傷 頭與盆骨先着地 無迹象曾遇襲 手掌多處瘀傷不太尋常
入院時死亡率逾85% 兩開腦投重藥未返魂
入院時死亡率逾85% 兩開腦投重藥未返魂
涉煽惑他人七一遊行 朱凱廸胡志偉8人保釋 交證件禁離港
涉煽惑他人七一遊行 朱凱廸胡志偉8人保釋 交證件禁離港
有批次無菌測試肥佬 默沙東回收抗生素
有批次無菌測試肥佬 默沙東回收抗生素
董建華：港處百年一遇契機 應配合國家發展
董建華：港處百年一遇契機 應配合國家發展
警拉跌孕婦案 女子涉阻差被捕 曾伸手向孕婦疑推警 余德寶：只是熱心途人
警拉跌孕婦案 女子涉阻差被捕 曾伸手向孕婦疑推警 余德寶：只是熱心途人
關帝廟搗黑幫入會儀式 拘兩前坐館檢誓辭
關帝廟搗黑幫入會儀式 拘兩前坐館檢誓辭
于文鳳追周星馳佣金案 下周初裁決
于文鳳追周星馳佣金案 下周初裁決
牛頭角命案 睇水青年一囚終身一20年
牛頭角命案 睇水青年一囚終身一20年
疫下兩極 電競場寒冬遊戲銷售火紅 港產「街霸」選手去年收入55萬：今年網上賽無獎金
疫下兩極 電競場寒冬遊戲銷售火紅 港產「街霸」選手去年收入55萬：今年網上賽無獎金
手遊市場增幅最大 今年全球收入5000億
手遊市場增幅最大 今年全球收入5000億
中大測試：鯇魚高致敏食物 95%過敏者有反應
中大測試：鯇魚高致敏食物 95%過敏者有反應
獨留家女嬰窒息亡 父囚4年10月
獨留家女嬰窒息亡 父囚4年10月
法改會倡修例 准按仲裁結果收費
法改會倡修例 准按仲裁結果收費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】交還議辦 尹兆堅丟基本法 「擺咗23年甩皮甩骨變形走樣」
【Emily】交還議辦 尹兆堅丟基本法 「擺咗23年甩皮甩骨變形走樣」
【Emily】區會撥款百萬派罩 沙田民政處閂水喉
【Emily】區會撥款百萬派罩 沙田民政處閂水喉
【Emily】凍戶風險難料 612籲改「定期月捐」減結存
【Emily】凍戶風險難料 612籲改「定期月捐」減結存
【Emily】柯創盛入Zoom變「綠巨人」
【Emily】柯創盛入Zoom變「綠巨人」
【Emily】議會監察鬧「自肥」 鍾錦麟：項目都未批出
【Emily】議會監察鬧「自肥」 鍾錦麟：項目都未批出
【Emily】聖誕籌款助童 彭韻僖拍片唱Fa la la la la
【Emily】聖誕籌款助童 彭韻僖拍片唱Fa la la la la