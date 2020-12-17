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2020年12月17日星期四
港聞二
深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
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【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡
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【明報專訊】（請看附圖）
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