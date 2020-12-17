龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」

患有抑鬱症及性偏離的被告龍緯汶（46歲）昨透過辯方呈上一封道歉信，表示對事主X及Y有深切歉意。辯方形容該信內容精簡、只有「兩行字」。

根據6歲事主X心理報告，X事後出現憤怒、失落、自我形象受損、難信任他人的創傷後遺徵狀。沈官表示，從報告可見，X受到一定程度創傷，或會伴隨一生，影響可能在往後成長時才浮現。

沈官在判刑時不接納被告對X產生愛意之說，並稱正常成年人對幼童的愛應是愛護，而非情侶之間的愛，又從被告有侵犯另一3歲女童Y事件，可見被告心中「無愛，只有性」。

指女童曾視被告家人 批破壞誠信

沈官直斥，被告行為令人憎惡，尤其他一直從事關注弱勢社群的工作，卻有其「隱秘意圖」，情况令人憂慮。沈官又提及，事發前X的家人對被告信任有加，不時將X交予被告照顧，相信X也曾視被告為家人，惟被告「滿足一己性需要，不惜破壞誠信，令人扼腕」，必須判阻嚇刑罰。

【案件編號：DCCC905/19】