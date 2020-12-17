龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」

【明報專訊】關注少數族裔權益的「香港社區發展網絡」總幹事龍緯汶，於2017至19年間非禮兩名非華裔女童，拍下女童的私處照片及裸照。他早前承認非禮及製作兒童色情物品等7罪，昨在區域法院判囚32個月。法官沈小民認為，被告因其中一名6歲女童陪伴及鼓勵他的病母，對女童產生愛意而當成女朋友，說法不合情理，明顯只是找藉口犯事，直指被告「無愛，只有性」。
患有抑鬱症及性偏離的被告龍緯汶（46歲）昨透過辯方呈上一封道歉信，表示對事主X及Y有深切歉意。辯方形容該信內容精簡、只有「兩行字」。
根據6歲事主X心理報告，X事後出現憤怒、失落、自我形象受損、難信任他人的創傷後遺徵狀。沈官表示，從報告可見，X受到一定程度創傷，或會伴隨一生，影響可能在往後成長時才浮現。
沈官在判刑時不接納被告對X產生愛意之說，並稱正常成年人對幼童的愛應是愛護，而非情侶之間的愛，又從被告有侵犯另一3歲女童Y事件，可見被告心中「無愛，只有性」。
指女童曾視被告家人 批破壞誠信
沈官直斥，被告行為令人憎惡，尤其他一直從事關注弱勢社群的工作，卻有其「隱秘意圖」，情况令人憂慮。沈官又提及，事發前X的家人對被告信任有加，不時將X交予被告照顧，相信X也曾視被告為家人，惟被告「滿足一己性需要，不惜破壞誠信，令人扼腕」，必須判阻嚇刑罰。