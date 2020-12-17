周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」

就周庭一方爭議裁判官王詩麗判刑時，採納前眾志秘書長黃之鋒2014年衝擊公民廣場案例屬原則上出錯，張官於判辭稱，未經批准集結罪沒判刑指引，法庭判刑時必須考慮案情的所有環境情况，認為王官「借鏡」案例量刑做法無不妥，亦無任何原則錯誤。

張官認同，「黃之鋒案」所涉的非法集結罪，與本案未經批准集結罪的控罪元素不同，惟兩罪均涉群眾聚集、公共秩序及人身安全等議題。就算控方在本案毋須證明是否出現暴力或破壞社會安寧的情况，不等同法庭判刑時無相關考慮。張官形容本案案情非常嚴重，即時監禁「以儆效尤」屬正確判刑。

官：未能證明上訴成功機會高

張官又說，根據案發片段和周庭承認的案情，同案被告黃之鋒當時「明顯」煽惑他人圍堵警總和堵塞兩個出入口，周庭則在旁附和，形容周「是當時群眾認識的公眾人物」，當時亦以領導角色積極參與未經批准集結，加上其刑期「不可說是『很短』的判刑」，故周在未能證明其上訴高成功機會下，法庭不會自動批准她保釋。

【案件編號：HCMA374/20】