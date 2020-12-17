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許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車

【明報專訊】中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山（圖）的妻子及次女，2015年被發現在Mini Cooper私家車內昏迷死亡。許被指將一個儲有一氧化碳的瑜伽球放在車內。陪審團前年一致裁定許兩項謀殺罪成，他昨就定罪向高等法院上訴庭提出上訴，認為原審法官排除死者將瑜伽球放進車內的可能，做法並不穩妥。

質疑原審錯引導陪審 排除死者放球可能

被告許金山（55歲）被控2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬（終年47歲）及次女許儷玲（終年16歲）。上訴一方表示，當日將瑜伽球放進車內的人可以是被告，亦可以是其中一名死者，質疑原審法官引導陪審團時，排除死者將瑜伽球放進車內的可能，做法並不穩妥。

上訴方又指出，庭上證供顯示，涉案的瑜伽球會自然漏氣，涉案私家車當日被發現時，距離許家的車程少於7分鐘，質疑瑜伽球在死者登上私家車前的一段短時間才被放進車內，惟被告當時已離家超過一小時。上訴庭法官薛偉成認為，上述情况與瑜伽球內的一氧化碳濃度有關，首席法官潘兆初則指出，根據許家家傭的證供，當日並沒看到死者外出時攜帶瑜伽球。

許方：球已放氣難致死 官：濃度仍構危險

上訴方回應稱，政府化驗師的報告顯示，當車內的瑜伽球被放氣約150分鐘，一氧化碳的濃度便會下降，而當有關情况持續至300分鐘、同時有人開車門30秒，有關濃度便會下降89%，質疑情况未能構成一個人失去意識或死亡；又質疑家傭亦未能看到死者攜帶雨傘和手袋外出，有關物品最終卻在車內被發現，其證供未必可靠。惟潘官稱「我們現在說的是一個瑜伽球，一個充了氣的瑜伽球」，薛官亦認為當時的一氧化碳濃度仍對人類構成危險，更導致本案兩名死者死亡。聆訊今續。

【案件編號：CACC309/18】

相關字詞﹕麻醉科醫生 醫學院 瑜伽球 許金山 副教授涉殺妻 謀殺 中文大學

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