許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車

質疑原審錯引導陪審 排除死者放球可能

被告許金山（55歲）被控2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬（終年47歲）及次女許儷玲（終年16歲）。上訴一方表示，當日將瑜伽球放進車內的人可以是被告，亦可以是其中一名死者，質疑原審法官引導陪審團時，排除死者將瑜伽球放進車內的可能，做法並不穩妥。

上訴方又指出，庭上證供顯示，涉案的瑜伽球會自然漏氣，涉案私家車當日被發現時，距離許家的車程少於7分鐘，質疑瑜伽球在死者登上私家車前的一段短時間才被放進車內，惟被告當時已離家超過一小時。上訴庭法官薛偉成認為，上述情况與瑜伽球內的一氧化碳濃度有關，首席法官潘兆初則指出，根據許家家傭的證供，當日並沒看到死者外出時攜帶瑜伽球。

許方：球已放氣難致死 官：濃度仍構危險

上訴方回應稱，政府化驗師的報告顯示，當車內的瑜伽球被放氣約150分鐘，一氧化碳的濃度便會下降，而當有關情况持續至300分鐘、同時有人開車門30秒，有關濃度便會下降89%，質疑情况未能構成一個人失去意識或死亡；又質疑家傭亦未能看到死者攜帶雨傘和手袋外出，有關物品最終卻在車內被發現，其證供未必可靠。惟潘官稱「我們現在說的是一個瑜伽球，一個充了氣的瑜伽球」，薛官亦認為當時的一氧化碳濃度仍對人類構成危險，更導致本案兩名死者死亡。聆訊今續。

【案件編號：CACC309/18】