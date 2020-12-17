真善美村暫住屋首批20伙明年申請

對於房協之前推出的「暫租住屋」項目如漁光村及花園大廈均錄得超額申請，當中花園大廈超額逾20倍，房協物業管理總監潘源舫預計真善美村因位於市區，交通方便，會受歡迎，惟未有估計申請數字。

潘源舫表示，真善美村於1965年落成，是房協計劃重建的出租屋邨之一，隨着用作安置真善美村居民的啟德用地將於短期獲批地契，房協已開始進場做前期工程，並將就真善美村重建計劃展開規劃研究。

潘表示，啟德用地可興建約2150個單位，其中約1100個將用作安置受真善美村重建影響的住戶，預料最快2025/26年落成，真善美村最快2027年清拆。

單位翻新成本6萬至8萬

房協今年9月已停止將真善美村空置單位編配予正在輪候公屋的家庭或房協其他屋邨住戶，利用邨內空置單位推出「暫租住屋」。潘源舫說，房協紀錄顯示，真善美村每年會因住戶遷出而騰空約20個單位，料未來可供申請作「暫租住屋」單位數目將增加。首批推出20個單位的翻新成本介乎每個6萬至8萬元。

房協表示，至今已落實或推出的「暫租住屋」單位合共約500個，包括漁光村、觀塘花園大廈、大埔的港鐵物業「策誠軒」，以及最新推出的真善美村，為公屋輪候家庭提供過渡住屋選擇。