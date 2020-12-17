截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良

報告指出，執法機關提出1314項截取通訊的書面申請，4宗被拒，另25項秘密監察行動申請獲批，兩者均無緊急授權申請。當中170宗新個案涉及法律專業保密權，5宗個案涉及可能取得新聞材料。在授權的截取或秘密監察及相關行動，共316人被捕。

17次勸喻或警告

兩人解除調離職務

報告披露，2019年有16宗違規或事故，涉及人為疏忽令截取通訊中止、警覺不足未能及早通報事故、電腦故障、資料不準確等。執法機關已就2019年違規事故及2018年未完結個案，分別發出17次口頭勸喻或警告的紀律行動，其中兩人被解除或調離相關職務。

被解除監察截取職務的人員，涉及在2019年沒有匯報可能取得法律專業保密權資料的通話。該人員稱因通話內容與罪案調查無關， 未有察覺通話一組短語可能取得法律專業保密權資料，故沒有向小組法官匯報該項通話。

被解職人員有前科

專員：表現欠理想 不專業

專員石輝認為，不能接受有關解釋，稱相關短語在該項通話早段出現，該人員仍間斷監聽直到通話結束，即使截獲內容與調查無關，亦不是減低警覺藉口。專員又指出，該人員2017年曾因性質相若的事故收到口頭勸喻，批評人員屢次失職，「表現既欠理想，也不專業」。該人員終被執法機構解除監察截取職務 ，並收到口頭警告。

至於被調離職務的女主管則涉及2018年違規個案，該女主管誤解相關訂明授權的條款，監察行動期間的若干時段，目標人物不在指明處所，不符合訂明授權的條款。

另一人「職級頗高」

被批對職務欠理解專業知識

石輝認為情况頗令人擔憂，個案反映該名職級頗高的人員對職務欠缺理解及專業知識，內部另外兩名高級人員檢討過程也未能發現違規，更沒向相關小組尋求額外意見，做法欠理想。 再者，該女主管往績欠佳，近年涉及數宗關乎條例相關職務的異常事件。執法機關其後將該女主管調走。

石輝稱，今年違規或事故反映人員警覺不足和不夠審慎，所有執法機關應向其人員提供充分指引和培訓，以助他們妥當執行條例的相關職務。