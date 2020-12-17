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流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津

【明報專訊】立法會前議員許智峯早前與家人流亡英國，但未辭去中西區區議員職位，其議辦仍有營運。民政事務局昨日發表聲明，宣布暫停發放許智峯在12月3日之後的酬金、津貼及開支償還款額。許智峯批評政府停發酬津完全無法律基礎，自言用以接收區議員酬津的銀行戶口一直被凍結。中西區區議會主席鄭麗琼稱，《區議會條例》有訂明議員喪失議席程序，批評政府不按法例行事。

根據《區議會條例》第24條，任何民選議員如連續4個月在無區議會同意下、無出席區議會會議，即喪失餘下任期的議員資格。

民政局：為符合指引妥善運用公帑

民政事務局昨發表聲明稱，許智峯12月3日宣布「流亡」，考慮有關因素後，當局認為有需要暫停發放他當日或之後的酬金、津貼及開支償還款額，確保安排符合指引、公帑得以妥善運用。民政事務局稱，對許智峯不負責任的行為深表遺憾。聲明提及許智峯時，並無任何「區議員」或「議員」字眼。

許智峯的議員辦事處昨日仍在營運。本報昨致電許智峯議辦，職員鄧小姐接聽電話，稱辦事處如常開放；她稱不憂慮「無糧出」，又稱眼見其他區議會印製「一生平安」揮春亦被禁，已預計打壓會愈來愈大，形容當局「見到有位入，自然會入」。

議辦仍運作 許智峯：政治打壓凌駕法律

許智峯昨在facebook回應，他形容當局做法是「政治打壓凌駕法律及程序」，批評停止發放酬津完全無法律基礎、繞過區議會既定程序。他說離港後用以接收區議員酬津的匯豐銀行戶口一直被凍結，停止發放屬政治表態、多此一舉。他又說，基於酬津安排有變，會與議辦同事商討工作安排。

鄭麗琼質疑當局以行政手法決定事件，而根據《區議會條例》，「需時4個月（喪失資格），是最簡單的處理方法」，質疑當局獨行獨斷、不按法例行事。她稱會密切留意事件如何處理。

此外，立法會議員鄭松泰昨在立法會提出口頭質詢，不點名提及許智峯戶口遭凍結，質疑政府如何確保做法不削弱國際社會對港信心。保安局長李家超不點名指許智峯「公然『講大話』」，強調警方在案中採取行動是針對涉嫌洗黑錢，棄保潛逃並非凍結財產的原因，「因政治理由，把香港行之有效的打擊洗黑錢制度作詆譭，這些人才是損害香港金融體系的人」。

相關字詞﹕凍結資產 區議員酬津 民政事務局 區議員 許智峯

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