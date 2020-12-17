港聞

港聞二

馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築

【明報專訊】政府擬改劃馬鞍山8幅綠化地發展，因部分土地貼近馬鞍山郊野公園而掀爭議，城規會就改劃用途修訂《馬鞍山分區計劃大綱核准圖》的公眾諮詢期昨截止。發展局初步調查發現，發展項目內約有2750棵樹木需移除，當局會補種約2900棵，補償植樹比例最少可達1︰1。另一方面，政府稱根據目前初步設計，只有前馬鞍山礦場選礦廠（三級歷史建築）的其中一條支柱可能會受馬鞍山村路擴闊工程的路線影響，長春社翻查城規會技術文件及圖則，初步發現列為二級歷史建築的礦洞外牆，未被納入工程圖則內，懷疑政府評估有遺漏。

發展局：生態不受明顯影響

政府擬改劃的馬鞍山綠化地被指貼近郊野公園，有環團表示，當中兩幅與郊野公園相距僅15米及35米，擔心砍伐大量樹木。發展局回覆本報查詢時強調，發展範圍內需移除2750棵樹木，大部分是常見樹種，沒有古樹，政府建議補償的樹木數量至少可做到1︰1。發展局發言人稱，顧問公司在發展用地及附近進行初步生態評估，沒發現具重要保育價值棲息地，當局會實行緩解措施，包括林地補償及野生動物通道設計等，「整體而言不會對生態構成明顯影響」。

發展局又稱，日後需在工地勘測，在詳細設計階段落實後做文物影響評估，並就報告提交古蹟辦審閱及諮詢古物諮詢委員會。土木工程拓展署亦會在詳細設計階段，研究馬鞍山村路擴闊工程的走線，減少對礦場選礦廠支柱的影響。

環團：礦洞外牆貼近工程範圍邊界

長春社公共事務經理吳希文表示，根據古蹟辦資料，馬鞍山礦洞外牆與毗鄰前馬鞍山礦場的辦公室、機械室等，共同列為二級歷史建築，政府修訂大綱圖技術文件未見標示礦洞外牆位置。他說，根據工程圖則，礦洞外牆在工程範圍外，但緊貼工程範圍邊界，認為不應「被消失」，又稱馬鞍山礦場遺址荒廢多年，獲評級的歷史建築只屬冰山一角，認為礦場仍有不少歷史有待發掘，改劃馬鞍山綠化帶必須停止。

相關字詞﹕馬鞍山礦場 馬鞍山分區計劃大綱核准圖

上 / 下一篇新聞

深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡