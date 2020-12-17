馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築

發展局：生態不受明顯影響

政府擬改劃的馬鞍山綠化地被指貼近郊野公園，有環團表示，當中兩幅與郊野公園相距僅15米及35米，擔心砍伐大量樹木。發展局回覆本報查詢時強調，發展範圍內需移除2750棵樹木，大部分是常見樹種，沒有古樹，政府建議補償的樹木數量至少可做到1︰1。發展局發言人稱，顧問公司在發展用地及附近進行初步生態評估，沒發現具重要保育價值棲息地，當局會實行緩解措施，包括林地補償及野生動物通道設計等，「整體而言不會對生態構成明顯影響」。

發展局又稱，日後需在工地勘測，在詳細設計階段落實後做文物影響評估，並就報告提交古蹟辦審閱及諮詢古物諮詢委員會。土木工程拓展署亦會在詳細設計階段，研究馬鞍山村路擴闊工程的走線，減少對礦場選礦廠支柱的影響。

環團：礦洞外牆貼近工程範圍邊界

長春社公共事務經理吳希文表示，根據古蹟辦資料，馬鞍山礦洞外牆與毗鄰前馬鞍山礦場的辦公室、機械室等，共同列為二級歷史建築，政府修訂大綱圖技術文件未見標示礦洞外牆位置。他說，根據工程圖則，礦洞外牆在工程範圍外，但緊貼工程範圍邊界，認為不應「被消失」，又稱馬鞍山礦場遺址荒廢多年，獲評級的歷史建築只屬冰山一角，認為礦場仍有不少歷史有待發掘，改劃馬鞍山綠化帶必須停止。