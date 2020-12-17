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偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡

【明報專訊】警方前日拘捕一名中年男子，他涉嫌在信箱偷取銀行寄予客戶的信用卡及密碼，「偷龍轉鳳」換上另一張晶片，再將信件放回信箱，待事主確認新卡後，利用真晶片套上假卡現金透支。警方暫接獲14宗同類案件，合共盜取約32萬元。因手法較為罕見，警方呼籲市民應仔細檢查信件及信用卡會否曾被「做手腳」。

假卡透支32萬 中年漢被捕

被捕的49歲男子姓吳，涉嫌盜竊及偽造文書，其後由探員帶署扣查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。行動中，警方檢獲28張銀行卡晶片、3張屬他人已報失的身分證、多張屬不同人的銀行卡、會員卡及學生證，相信被捕男子涉及更多宗案件。

秀茂坪警區總督察（刑事）馬怜旲表示，警方於去年5月至今年11月接獲14宗報案，稱信用卡沒失竊下被多次現金透支。秀茂坪警區重案組接手跟進，調查後發現有人從深水埗及紅磡區內住宅大廈偷信，獲銀行發出的新信用卡及預設密碼犯案，探員其後鎖定涉案男子。前日下午約5時，涉案男子在牛頭角道的提款機使用假卡提款後，埋伏探員即上前截查拘捕。

警籲留意新卡有否改動痕迹

警方初步調查相信，被捕男子主要針對信箱位置隱蔽、保安較差的屋邨，乘無人為意時偷取信箱內由銀行或財務機構發出、載有信用卡及密碼的信件，利用工具拆走卡上原有晶片安裝到假卡，再把假晶片嵌回事主信用卡，之後再把信用卡放回信封再放回信箱，待事主收信後啟動信用卡。賊人之後利用手上配有真晶片的假卡及密碼提取現金。

警方稱賊人手法新穎罕見，事主往往未為意信用卡被「做手腳」，至接獲銀行通知後始知被盜用，呼籲市民啟用新卡前應留意卡上有否被改動痕迹。若有懷疑，應該立即通知銀行，並提醒大廈保安留意，包括在信箱位置加裝閉路電視及加強巡邏，防範同類案件發生。

相關字詞﹕晶片 做手腳 鳯偷龍轉 信用卡

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