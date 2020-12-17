丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批

【明報專訊】立法會工務小組昨大比數通過逾242億元的2021/22年度基本工程儲備基金整體撥款，以及建議提升基本工程計劃下丁級工程項目和整體撥款分目電腦化計劃的授權上限，當中丁級工程項目財政司長的授權上限由3000萬元（即3000萬元以下工程毋須交立法會分開審批）增至5000萬元。多名議員於會上質疑做法是否想繞過立法會。
工聯會陸頌雄擔心提升上限會令承辦商、顧問公司「睇住條數來打（出價）」，現時不少小型工程費用都巧合地接近3000萬元的上限。熱血公民鄭松泰稱，警察總部將不同樓層的裝修工程分開申請撥款，質疑無必要「拆細工程」，此會導致使用更多公帑。
財經事務及庫務局副秘書長李文成回應稱，政府有明確規定有關管制人員在開立小型工程時，要按分目清楚界定的涵蓋範圍和按撥款上限行事；並有嚴格規定如何使用小型工程撥款，有關管制人員不能為避過立法會審議而「人為拆單」。
實政圓桌田北辰指，政府2012年已將上限由2000萬元增至3000萬元，質疑為何8年間上限要增加近七成，指出「通脹8年無增加70%」，對此「幾有意見」。
李文成回應，增加上限是基於包括人工、物料、建築工程等通脹；而做法是以付款當日價格計算，考慮未來三四年有小型工程要付款，已考慮通脹數字。發展局總助理秘書長（工務）馮耀文解釋，2012年調整時，無考慮未來數年要按付款當日計算，故增幅要追回12年。