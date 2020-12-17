丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批

工聯會陸頌雄擔心提升上限會令承辦商、顧問公司「睇住條數來打（出價）」，現時不少小型工程費用都巧合地接近3000萬元的上限。熱血公民鄭松泰稱，警察總部將不同樓層的裝修工程分開申請撥款，質疑無必要「拆細工程」，此會導致使用更多公帑。

財經事務及庫務局副秘書長李文成回應稱，政府有明確規定有關管制人員在開立小型工程時，要按分目清楚界定的涵蓋範圍和按撥款上限行事；並有嚴格規定如何使用小型工程撥款，有關管制人員不能為避過立法會審議而「人為拆單」。

實政圓桌田北辰指，政府2012年已將上限由2000萬元增至3000萬元，質疑為何8年間上限要增加近七成，指出「通脹8年無增加70%」，對此「幾有意見」。

李文成回應，增加上限是基於包括人工、物料、建築工程等通脹；而做法是以付款當日價格計算，考慮未來三四年有小型工程要付款，已考慮通脹數字。發展局總助理秘書長（工務）馮耀文解釋，2012年調整時，無考慮未來數年要按付款當日計算，故增幅要追回12年。