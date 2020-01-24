北環線分兩期建 造價620億2034年完工

政府：滿足發展區12萬人口

北環線會連接東鐵線和西鐵線，在新界及九龍形成一個環狀鐵路，而由落馬洲支線新增的古洞站到西鐵線現有的錦上路站，全長10.7公里。特首林鄭月娥昨晚在facebook指出，北環線項目是為10年後房屋供應籌謀而推動。運房局指出，古洞站主要功能是滿足古洞北新發展區運輸需求，該發展區在全面發展後將容納合共119,700人口。

首期增古洞站 2027年竣

北環線第一期工程為在落馬洲支線增設古洞站，2023年動工，2027年完工；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站，於2025年動工，預計2034年竣工。兩期工程預算建造成本約620億元。

政府會以擁有權模式為項目融資基礎，與港鐵就財務安排談判。港鐵歡迎政府邀請，會展開顧問招標工作。

旺角東至紅磡 部分周日將停

另外，港鐵東鐵線原定9月啟用新信號系統，為東鐵線過海段通車做準備，但啟用前一日突然煞停，令東鐵線過海段準備工作延後。港鐵今日將開記者會交代旺角東至紅磡站新軌道接駁工程。據了解，旺角東至紅磡站部分周日服務需暫停。油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗表示，據他了解，港鐵原本計劃會在周六、日暫停服務，但最新改為明年首季開始，部分周日暫停旺角東站至紅磡站服務，他認為可減少對居民影響，尤其部分周六要上班的居民，但擔心或會影響從新界東過海的市民。