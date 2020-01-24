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港聞二

北環線分兩期建 造價620億2034年完工

【明報專訊】運輸及房屋局昨宣布，行政長官會同行政會議已批准政府邀請港鐵公司開展北環線項目的詳細規劃及設計，該項目會分兩期動工，造價約620億元，預計2034年全面竣工。

政府：滿足發展區12萬人口

北環線會連接東鐵線和西鐵線，在新界及九龍形成一個環狀鐵路，而由落馬洲支線新增的古洞站到西鐵線現有的錦上路站，全長10.7公里。特首林鄭月娥昨晚在facebook指出，北環線項目是為10年後房屋供應籌謀而推動。運房局指出，古洞站主要功能是滿足古洞北新發展區運輸需求，該發展區在全面發展後將容納合共119,700人口。

首期增古洞站 2027年竣

北環線第一期工程為在落馬洲支線增設古洞站，2023年動工，2027年完工；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站，於2025年動工，預計2034年竣工。兩期工程預算建造成本約620億元。

政府會以擁有權模式為項目融資基礎，與港鐵就財務安排談判。港鐵歡迎政府邀請，會展開顧問招標工作。

旺角東至紅磡 部分周日將停

另外，港鐵東鐵線原定9月啟用新信號系統，為東鐵線過海段通車做準備，但啟用前一日突然煞停，令東鐵線過海段準備工作延後。港鐵今日將開記者會交代旺角東至紅磡站新軌道接駁工程。據了解，旺角東至紅磡站部分周日服務需暫停。油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗表示，據他了解，港鐵原本計劃會在周六、日暫停服務，但最新改為明年首季開始，部分周日暫停旺角東站至紅磡站服務，他認為可減少對居民影響，尤其部分周六要上班的居民，但擔心或會影響從新界東過海的市民。

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