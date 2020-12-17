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海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢

【明報專訊】在去年反修例運動及今年爆發的新冠病毒疫情下，海洋公園丁財均錄得歷來最大跌幅，2019/20年度僅得220萬人次入場，按年跌逾六成，甚至比SARS期間入場人次更低，創20年新低。樂園去年因獲政府補助金30.84億元，錄得19.22億元盈餘，但撇除補助則蝕11.62億元。「活現香港」創辦人陳智遠認為公園是「不斷燒錢的無底深潭」，憂公園轉型及減規模只能止蝕，未能扭轉劣勢。

訪客收入均歷年最大跌幅

海洋公園昨發表截至今年6月底的2019/20年度業績，受疫情影響，公園上半年需閉園139日，加上入境旅客量大挫，公園僅得220萬入場人次，按年跌61.7%。據公園網站年報資料，本年入場人次為2000/01年度以來最低，2002/03年度遇SARS，亦有290萬人次入場。公園本財政年度收入為7.17億元，按年跌近六成。公園時任行政總裁李繩宗於報告表示，公園訪客數量及收入均錄得歷來最大按年跌幅，在各個業務範疇亦面對大量預約取消及場地退租，業務受到顯著衝擊。

水上樂園倘明夏開幕 可免炒人

公園本財政年度錄得19.22億元盈餘，立法會財委會今年5月撥款約54億元支持樂園營運、償還商業貸款及完成大樹灣重建計劃。至6月30日，公園已收到的政府補助金為30.79億元，加上政府防疫抗疫基金的餐飲業（社交距離）補貼計劃及其他計劃發放的470萬元補助金，合共30.837億元，若扣除政府補助，公園虧蝕11.62億元。在裁員及無薪假下，公園員工費用則從7.626億元跌至6.984億元。

消息人士表示，公園管理層將商討「重生方案」，暫未有定案，大方向是走城市綠洲、保育路線。他稱樂觀預計水上樂園能於明年夏天開幕，屆時需大量人手，可調機動遊戲的人手到水上樂園，避免解僱。

姚思榮：10餘億夠撐一會 營運模式須改

旅遊界立法會議員姚思榮認為，公園今年的10多億盈餘「應能讓公園撐多一段時間」，但強調公園在2018年即入境人數創新高時都虧損，現有營運模式一定要改，配合「躍動港島南」計劃，或能增加整區人流，增投資者興趣。

陳智遠認為，疫情拖一年，且旅客數字預期不會一兩年內回升至高峰，「就算重開，如何計算都會虧蝕」，深度遊、glamping（豪華露營）雖能改善收入，但「真的可以讓海洋公園5、10年內有overturn（翻盤）？」

另外，公園今年有525隻動物死亡，包括一隻剛出生的斑海豹、11隻出生不到一天和一隻不足兩個月大的狐獴。

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