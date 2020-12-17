被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標

「無必要將有無走數拉成一個對等」

房委會資助房屋小組前主席黃遠輝7月退任時，為他8年任期內無法扭轉公屋平均輪候時間不斷惡化而道歉。陳帆昨被問到居住不適切單位住戶有上升趨勢，未來公屋輪候時間會否上升至6年或以上。陳帆則稱，若檢視房委會平均輪候時間，「你會見到一些有趣的數字」，當中輪候新界區公屋的家庭申請者，輪候時間由3至5年不等，「短好多，（輪候）三四年比較多」；若輪候市區公屋，則由6至8年不等。

稱難以輪候時間評論公屋供應量

他說，房委會更新輪候數據時，是按過去12個月獲編配上樓家庭的地區分配而定，「舉例如果有一年新界區公屋供應較多，那麼當年的平均輪候時間會少了；如果有一年平均輪候市區公屋較多，例如過去一年輪候市區上樓的公屋家庭有8000戶，所以過去一年輪候時間會較長」；稱公屋平均輪候時間受一籃子因素影響，很難單以輪候時間長短來評論公屋供應量。

對於政府需否再調整過渡房屋供應目標，陳帆承認，「我們覺得住在不適切單位的家庭比較多，做到幾多就得幾多」，又稱2019年時政府將過渡房屋目標訂下3年提供1萬伙，今年已上調目標至1.5萬伙，但沒回應會否再上調。

民主黨土地房屋發言人尹兆堅表示，自2014年公布長策報告以來，過往累計短缺逾7.69萬伙公營房屋單位，認為若按政府過去覓地建屋速度，在缺乏土地房屋新措施下，無客觀理據支持建屋會突飛猛進。