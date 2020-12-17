港聞

港聞二

被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標

【明報專訊】政府2014年重新訂立長策，但過去6次長策均未能達到未來10年公營房屋供應目標，累計短供逾7.69萬伙公營房屋單位。運輸及房屋局長陳帆昨被問到過往未達標是否代表「走數」時，強調以往不能達標，是由於土地供應不足，形容今年長策達標是「一個好開始」，「現時找到足夠的土地，代表我們有成功的機會」，又稱「無必要將達不達標、有無『走數』拉成一個對等」。

「無必要將有無走數拉成一個對等」

房委會資助房屋小組前主席黃遠輝7月退任時，為他8年任期內無法扭轉公屋平均輪候時間不斷惡化而道歉。陳帆昨被問到居住不適切單位住戶有上升趨勢，未來公屋輪候時間會否上升至6年或以上。陳帆則稱，若檢視房委會平均輪候時間，「你會見到一些有趣的數字」，當中輪候新界區公屋的家庭申請者，輪候時間由3至5年不等，「短好多，（輪候）三四年比較多」；若輪候市區公屋，則由6至8年不等。

稱難以輪候時間評論公屋供應量

他說，房委會更新輪候數據時，是按過去12個月獲編配上樓家庭的地區分配而定，「舉例如果有一年新界區公屋供應較多，那麼當年的平均輪候時間會少了；如果有一年平均輪候市區公屋較多，例如過去一年輪候市區上樓的公屋家庭有8000戶，所以過去一年輪候時間會較長」；稱公屋平均輪候時間受一籃子因素影響，很難單以輪候時間長短來評論公屋供應量。

對於政府需否再調整過渡房屋供應目標，陳帆承認，「我們覺得住在不適切單位的家庭比較多，做到幾多就得幾多」，又稱2019年時政府將過渡房屋目標訂下3年提供1萬伙，今年已上調目標至1.5萬伙，但沒回應會否再上調。

民主黨土地房屋發言人尹兆堅表示，自2014年公布長策報告以來，過往累計短缺逾7.69萬伙公營房屋單位，認為若按政府過去覓地建屋速度，在缺乏土地房屋新措施下，無客觀理據支持建屋會突飛猛進。

上 / 下一篇新聞

深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡