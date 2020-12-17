10年長策要達標 後5年需年建4萬伙

2005年至今 年建屋從未超3萬伙

陳帆昨稱，由於首5年公營房屋大多已完成諮詢或改劃程序，落成時間較確實，而後5年公營房屋項目，大部分亦已完成土地改劃，但要如期完成發展仍具變數，包括諮詢期間可能遭地區人士反對，形容是「不明朗因素」，有可能拖延建屋進度，但當局會盡最大努力推展。

按政府稱未來10年可建31.6萬伙公營單位推算，首5年將提供約10.53萬伙，每年平均建約2.1萬伙單位；後5年提供21.07萬伙，每年平均需興建超過4.2萬伙。根據運房局資料，房委會及房協自2005年起，每年合共興建公營房屋單位數，介乎8900多個至2.68萬伙之間，建屋量從未超過3萬伙。民建聯立法會議員柯創盛表示，即使政府保障後5年公營房屋用地，但要房委會每年興建逾4萬伙單位有相當難度，令人擔心後5年的目標只是「講到做不到」。

陳帆稱，政府正多管齊下繼續覓地（見表），除開展多個新發展區外，亦包括重建石籬中轉屋、3幅房委會工廈用地、大坑西邨、3個市區寮屋區等。發展局副秘書長何珮玲表示，現時新界有逾1500公頃棕地，八成私人持有，未來5年政府將按《收回土地條例》收回400公頃，當中一半涉及棕地，以發展公營房屋等具公共用途的項目。

何續稱，當局正檢視市區10幅已劃作「綜合發展區」或住宅用途但未有發展計劃的用地，現時已進入最後階段，明年初將公布結果，當中會研究收回部分私人土地，以發展公營房屋。她稱，由於這些土地在規劃上已可興建高密度房屋，毋須改劃程序，可減省發展時間。