劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升

林鄭稱親自督導 縮短建屋期

特首林鄭月娥昨在社交平台表示，政府已全數覓得興建足以滿足未來10年公營房屋需求的330公頃土地，稱這些土地沒有「水分」，但部分土地仍需完成規劃和收地程序，她會親自督導工作，要求各部門全力以赴，加大加快把「生地」變「熟地」和盡量縮短建屋期。

至2030年度目標建30.1萬伙公營屋

今年長策報告訂下由2021/22至2030/31年度的未來10年內，總房屋供應目標為43萬伙，與去年長策訂下的目標不變；公營及私營房屋供應比例維持7：3，即公營房屋佔30.1萬伙，包括21萬伙公屋及綠置居單位，以及9.1萬伙資助出售單位。而私營房屋單位則佔12.9萬伙，當局預計未來3至4年一手私人住宅供應量約9.2萬伙。

運輸及房屋局長陳帆昨在記者會上表示，在公營房屋方面，政府已覓得330公頃土地足夠興建31.6萬伙公營房屋單位，較長策訂下的30.1萬伙為高，是自2014年長策公布以來首次達到公營房屋供應目標。有關供應主要來自新界新發展區、粉嶺高球場部分用地及棕地等。

不過，報告最新披露現時全港有12.2萬戶居於環境欠佳單位，當中有8.9萬戶是劏房住戶，兩項數據同樣是現屆政府於2017年上任後新高（見表）。

陳帆：推過渡屋紓基層壓力

陳帆承認，居住在不適切單位住戶的數目有上升趨勢，相信與房屋供應緊張及經濟下行有關，在公營房屋供應未到位之前，當局會推動過渡房屋以紓緩基層住戶的居住壓力，但承認現時已落成的過渡房屋僅1000多伙，數字仍然有限，與不適切居所住戶數目仍有很大距離，需要時間消化。

被問及政府會否於推出租金津貼紓緩輪候公屋逾3年的基層家庭期間，同時推行租務管制，陳帆稱現時要等待劏房租管小組於明年首季提交報告，政府會加快分析並作決定，並稱政府正與業界商討租用賓館及酒店單位作過渡房屋。

料空置私樓增7900伙 達5.28萬

報告又披露現時私樓空置單位達4.49萬伙，10年後預計會較現時增加7900伙，即屆時私樓空置單位料達5.28萬伙。陳帆稱，有關空置率是按過往每年私樓單位空置率評估得出。

尹兆堅：舊酒舊瓶 未紓基層壓力

民主黨土地房屋發言人尹兆堅形容，長策報告是「舊酒舊瓶」，只重複過去的土地房屋措施，認為政府聲稱公營房屋供應達標，只是「建築在浮沙上的承諾」，存有很大水分。他認為，本地經濟受疫情打擊下，未來不適切居所的住戶將持續上升，但現行房策未能紓緩基層家庭的住屋壓力。

民建聯立法會議員柯創盛稱，對長策沒有增加公屋建屋目標感到失望，公屋申請人仍需要輪候逾5年才有機會獲首次配屋，與「3年上樓」目標仍然有很大距離。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉亦認為，未來一年本港經濟難見好轉，預期不適切居所住戶會繼續上升，相信公屋輪候時間只會繼續上升而未見好轉。