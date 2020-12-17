冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官

盼勿「喜歡結果就鼓掌 不喜歡就罵」

翻查資料，「港區國安法」指定法官蘇惠德辦公室早前接獲恐嚇電話，美國國務卿蓬佩奧則曾要求當局撤銷對壹傳媒創辦人黎智英的控罪。

被問到司法機構受攻擊已一段時間，早前亦有法官質疑律政司無捍衛司法機構，鄭若驊稱，可客觀理性討論判辭，但不能攻擊法官、司法制度等，當有人在「接近超越合理、法律容許」情况下發表意見，作為律政司長必須出來，但並非每次有人發表意見都要評論。

英國早前公布《香港半年報告》，稱正考慮什麼情况下不再讓英國法官到港任終審法院非常任法官。被問到當局有何對策，鄭若驊未正面回應，她稱非常任法官會參與審理憲制、刑事等案件並判決，證明香港司法獨立機制穩固，冀外國知名法官繼續來港。

另外，建制派不時要求設立「量刑委員會」及「司法行為調查辦公室」，前者令量刑一致、後者則可獨立調查法官。立法會秘書處昨發布研究報告，在量刑委員會方面，英國由15名委員組成，包括首席法官、8名司法界委員、6名經公開遴選選出的非司法界委員；美國則由總統委任7名有表決權的委員，當中最少3人須為聯邦法官。

周浩鼎：量刑委員會不礙司法獨立

本身為律師的民建聯周浩鼎認為，量刑委員會可令法庭量刑更清晰、準確、減少不確定，又稱各地處理法官投訴的委員會，都包括法官及非法律界人士，強調處理投訴法官安排僅限於法官行為、操守，認為不影響司法獨立。