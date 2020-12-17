隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場

另外，鄭冠明表示救護車服務承諾時間由接報起計算至到達現場、在車上按下按鈕為止，在事發當晚救護車花約9分鐘到現場。換言之沒包括救護員徒步到傷者身旁的10分鐘。

死因裁判官高偉雄問，「如果當日（唐明街）無死車，轉入屋邨小路又無死車頂住」，可否早到10分鐘？鄭表示「連唐明街都無阻，就早10分鐘到，大約啦」。對比鄭11月27日首次作供時，他認為救護車遇阻後繞路僅多花1至2分鐘，即使不繞路，「其實去到都差唔多」。高偉雄法官當日曾問他是否沒認為阻塞延誤救援，鄭表示「可以咁講」。

服務承諾時間

不包括到傷者身旁時間

另外，高昨問鄭冠明，緊急救護車服務服務承諾為12分鐘到場，承諾是否硬性規定，鄭認為不是。其後代表消防處的大律師陸栩然問，服務承諾時間該如何計算，鄭回應稱，是由接報到「撳掣到場」，即在車上按下「ARA（到達現場）」，就事發當晚而言，即凌晨1時20分。

換言之，救護車1時11分接報，9分鐘後「撳掣到場」。惟按早前證供，救護員在「撳掣到場」10分鐘後、即1時30分才到達傷者身旁。

（死因研訊第19天）

（反修例風暴）