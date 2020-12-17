港聞

港聞一

隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場

【明報專訊】救護隊目鄭冠明11月首次作供時曾表示，本擬由唐俊街地下車閘進入肇事停車場，但因兩度遇阻而繞路。鄭冠明昨估計如依原定路線行車，可快10分鐘到現場。

另外，鄭冠明表示救護車服務承諾時間由接報起計算至到達現場、在車上按下按鈕為止，在事發當晚救護車花約9分鐘到現場。換言之沒包括救護員徒步到傷者身旁的10分鐘。

死因裁判官高偉雄問，「如果當日（唐明街）無死車，轉入屋邨小路又無死車頂住」，可否早到10分鐘？鄭表示「連唐明街都無阻，就早10分鐘到，大約啦」。對比鄭11月27日首次作供時，他認為救護車遇阻後繞路僅多花1至2分鐘，即使不繞路，「其實去到都差唔多」。高偉雄法官當日曾問他是否沒認為阻塞延誤救援，鄭表示「可以咁講」。

服務承諾時間

不包括到傷者身旁時間

另外，高昨問鄭冠明，緊急救護車服務服務承諾為12分鐘到場，承諾是否硬性規定，鄭認為不是。其後代表消防處的大律師陸栩然問，服務承諾時間該如何計算，鄭回應稱，是由接報到「撳掣到場」，即在車上按下「ARA（到達現場）」，就事發當晚而言，即凌晨1時20分。

換言之，救護車1時11分接報，9分鐘後「撳掣到場」。惟按早前證供，救護員在「撳掣到場」10分鐘後、即1時30分才到達傷者身旁。

（死因研訊第19天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕尚德停車場 救護隊目 死因研訊 周梓樂 科大學生墮樓 反修例運動

上 / 下一篇新聞

深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡