港聞

港聞一

救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊

【明報專訊】科大生周梓樂墮樓後不治的死因研訊昨踏入第19日，庭上證供圍繞救護車A344前往接載周梓樂所需時間。死因庭重新傳召救護隊目出庭，並播放閉路電視片段，顯示救護車當日凌晨在廣盈閣外停定近8分鐘後，救護員才下車步向尚德停車場A。救護隊目作供時解釋，由於警員正向尚德推進，他和兩名隊員要先戴防毒面罩和頭盔，以及收拾約200磅重的救護用品才下車。被問到能否用更少時間下車，他表示，「整個過程全部都係需要嘅」。

重召出庭 稱雙手穿裝備難拉200磅擔架

救護隊目鄭冠明及救護員陳智楓上月已作供，昨被重新傳召上庭。庭上播放由廣瑞閣拍攝向廣盈閣的閉路電視片段，顯示去年11月4日凌晨，一輛白色私家車停泊在廣盈閣閘口，令救護車A344受阻。救護車停泊路上7分鐘56秒，3名救護員從車尾走下，並抬出擔架牀（見表）。

死因研訊主任問鄭冠明，救護員近8分鐘在救護車上做了什麼？鄭表示，他當時和傷者處的消防員通電話，之後要觀察塞車情况，尋找替代路線，其間亦指示隊員下車視察，終決定徒步往停車場。他於凌晨1時20分按下「ARA（arrive at scene，到達現場）」按鈕，將時間傳至消防控制中心。他稱是次任務屬「遠距離拯救」，救護員要執拾氧氣樽、脊椎板等工具，加上他從手機看新聞知悉警方將作驅散，故與隊員穿上橙色反光衣、防毒面罩和頭盔，前後花了約5分鐘。

研訊主任問救護員可否一邊戴裝備，一邊步向停車場，鄭表示要用雙手穿裝備，「途中穿戴會拉唔到（擔架）牀」，而且他不確定警方如何驅散，要戴好裝備再出發。研訊主任又問，能否兩人負責推擔架牀，另一人戴裝備？鄭稱擔架牀有約200磅重，沿路地面不平，需要3人一起推。

救護員：5分鐘準備 屬適合時間

鄭又說，「如果無『死車』（白色私家車）阻擋，我可能更快到達現場，而如果能確認現場無衝突，唔使戴裝備，可以更快上樓到傷者附近」；但無論現場情况如何，他稱都會「戴定」防毒面具，「唔單止要保障我進入，仲要保障我離開」。

陳智楓則認為，用5分鐘戴裝備及執拾用品是適合時間，又稱和隊員輪流推牀並不容易，「梗係搞掂自己裝備先出發，唔知前面有咩事發生」。

當日凌晨1時07分至17分 時速5公里行駛

庭上另披露救護車的行車紀錄，顯示車輛當日凌晨1時07分開始行駛，以時速超過5公里行駛，並於1時17分停定，車速變零，至1時25分才熄匙，到1時39分重新啟動，隨即以時速超過5公里行駛。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第19天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕救護隊目 救護員 尚德停車場 死因研訊 周梓樂 科大學生墮樓 反修例運動

上 / 下一篇新聞

深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
警認偷卡碌iPhone 稱因反修例風波遭親友疏離
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
隊目：倘無死車 料可快10分鐘抵現場
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
冀社會理性討論判辭 鄭若驊：不能攻擊法官
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
劣居住戶12.2萬 林鄭上任新高 劏房戶增2500達8.9萬 招國偉料數字續升
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
等上樓6年劏房戶憂喉管播毒：近一年最難捱
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
10年長策要達標 後5年需年建4萬伙
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
被問昔未達標「走數」 陳帆：今年達標
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
海園客跌六成 低過03年 撇除補助蝕逾11億 陳智遠憂轉型難轉勢
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
北環線分兩期建 造價620億2034年完工
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
丁級工程撥款上限升 5000萬內毋須立會批
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
偷信拆卡換晶片 警破新法盜信用卡
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
馬鞍山改劃綠化地 圖則未納二級建築
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
流亡英國未辭區議員 政府停發許智峯酬津
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
截取通訊16宗違規 報告：不涉用心不良
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
真善美村暫住屋首批20伙明年申請
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
許金山殺妻女案上訴 拗瑜伽球或死者放車
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
民主黨16人否認違限聚令 批政府打壓合法遊行
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
周庭被拒保釋判辭：即時監禁「以儆效尤」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
龍緯汶狎非華裔童囚32月 官斥「無愛只有性」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】疫下難籌款陷財困 公民黨諗計開源：余若薇教車衣
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】林鄭見證副局長政助宣誓 周五輪到常秘部門首長
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】泛民「疫市」加薪請「手足」
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】醫局唔係總裁最高人工？ 兩聯網總監年賺581萬居首
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】徐英偉孖黨友落區 當區議員：親疏有別
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡
【Emily】澳總領館用港生畫作做聖誕卡