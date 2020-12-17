救護8分鐘方下車 稱要戴防毒面罩 隊目早前供稱倘無衝突可更快抵梓樂身邊

重召出庭 稱雙手穿裝備難拉200磅擔架

救護隊目鄭冠明及救護員陳智楓上月已作供，昨被重新傳召上庭。庭上播放由廣瑞閣拍攝向廣盈閣的閉路電視片段，顯示去年11月4日凌晨，一輛白色私家車停泊在廣盈閣閘口，令救護車A344受阻。救護車停泊路上7分鐘56秒，3名救護員從車尾走下，並抬出擔架牀（見表）。

死因研訊主任問鄭冠明，救護員近8分鐘在救護車上做了什麼？鄭表示，他當時和傷者處的消防員通電話，之後要觀察塞車情况，尋找替代路線，其間亦指示隊員下車視察，終決定徒步往停車場。他於凌晨1時20分按下「ARA（arrive at scene，到達現場）」按鈕，將時間傳至消防控制中心。他稱是次任務屬「遠距離拯救」，救護員要執拾氧氣樽、脊椎板等工具，加上他從手機看新聞知悉警方將作驅散，故與隊員穿上橙色反光衣、防毒面罩和頭盔，前後花了約5分鐘。

研訊主任問救護員可否一邊戴裝備，一邊步向停車場，鄭表示要用雙手穿裝備，「途中穿戴會拉唔到（擔架）牀」，而且他不確定警方如何驅散，要戴好裝備再出發。研訊主任又問，能否兩人負責推擔架牀，另一人戴裝備？鄭稱擔架牀有約200磅重，沿路地面不平，需要3人一起推。

救護員：5分鐘準備 屬適合時間

鄭又說，「如果無『死車』（白色私家車）阻擋，我可能更快到達現場，而如果能確認現場無衝突，唔使戴裝備，可以更快上樓到傷者附近」；但無論現場情况如何，他稱都會「戴定」防毒面具，「唔單止要保障我進入，仲要保障我離開」。

陳智楓則認為，用5分鐘戴裝備及執拾用品是適合時間，又稱和隊員輪流推牀並不容易，「梗係搞掂自己裝備先出發，唔知前面有咩事發生」。

當日凌晨1時07分至17分 時速5公里行駛

庭上另披露救護車的行車紀錄，顯示車輛當日凌晨1時07分開始行駛，以時速超過5公里行駛，並於1時17分停定，車速變零，至1時25分才熄匙，到1時39分重新啟動，隨即以時速超過5公里行駛。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第19天）

（反修例風暴）