Airbnb單位串謀暴動案 控方認憑譯音名拘人

6名被告依次為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲）。

譯音「卓簡深」 警拘沈卓勤

控方：現階段毋須考慮疑點

針對第六被告的證據，控方承認，只靠閉路電視拍到他去年9月28日曾攜旅行箱出現在涉案單位樓層，以及其名字與租下單位的人名字譯音相似，即同有一個「卓」字，並稱「我都唔知點解業主會話係卓簡深」。

沈官要求控方寫出「卓簡深」的確實中文寫法，惟控方未能寫出，並重申只有譯音。沈官質疑「呢個名，連具體寫法都無嘅，得個音，跟住搵到嗰名相似嘅，就話係佢租？」控方只回應同意，但強調法庭現只處理案件表面證供是否成立，現階段毋須考慮案中有否疑點。

另外辯方指出，控方只靠環境證據要求法庭推斷首5名被告有串謀協議，就算有協議，現時證據未能證明，該協議涉及串謀參與的是暴動、非法集結還是合法集會。案件今續。

【案件編號：DCCC908、918/19】

（反修例風暴）