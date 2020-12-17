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社總許麗明阻差罪脫 官：警證供不可靠

【明報專訊】社工總工會總幹事許麗明去年9月29日港島衝突中於金鐘被捕，她一度被控襲警罪，控方上周開審前改控阻差辦公，她否認控罪受審，昨在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立，兼得訟費。裁判官鍾明新認為涉案警員證供與片段有關鍵分別，直指其證供不可靠；又稱案發時間只有10秒，「睇唔到10秒點發生阻撓行為」，裁定許麗明沒有意圖阻撓警員。

許：身心受折磨 警方屬濫捕

許麗明（50歲）原被控於去年9月29日，在金鐘道行車路阻撓在正當執行職務的警員莊的朗。被裁定罪名不成立的許麗明在庭外表示「心情好複雜」，因過往多次報到及上庭，以至控方突然修改控罪，均令她身心受折磨，她感謝家人和朋友的支持。她又稱，從控方修改控罪一事看，「佢（警方）算係濫捕」，否則毋須改控。至於會否擔心律政司上訴，她說「無得擔唔擔心，律政司有權咁做」。

官：警證供與片段有關鍵分別

警員莊的朗早前作供稱，當日他看到情緒激動的被告衝向警方及被捕者，並大叫「你哋唔好打啲小朋友」，他攔截被告並多次警告她離開不果，更遭她碰撞至跌倒兩次。莊又說，他不知被告是社工，沒有留意到被告當日身穿「我哋係社工」的上衣。

裁判官鍾明新裁決稱，莊的朗證供與片段有關鍵分別，例如他聲稱第一眼看見被告的位置與片段不符；他聲稱展開雙手攔截被告，而被告不理會並繼續向前行的情况，片段亦沒有顯示。鍾官又表示，莊提及他和被告的一連串互動，但由莊看到被告至他首次跌倒只有10秒，「冇可能發生咁多事」，因此裁定莊的朗作供不可靠，不給予任何比重。

案發時間10秒 「睇唔到點阻撓」

就莊的兩次跌倒，鍾官認為他第一次跌倒是因被告絆倒石壆失平衡，再撞到他才跌倒；第二次跌倒則是因為有警員拍低被告舉高的手，觸碰到莊，他才跌倒，認為兩次跌倒均屬意外。

鍾官續稱，案發時間只有10秒，「睇唔到10秒點發生阻撓行為」，再者片段中被告態度合作，無意對抗警員，跟隨警員指示離開，認為她沒有作出阻撓警察的行為，裁定她罪名不成立。

辯方申請訟費，稱開審前已交影片予控方，「控方應該撤控唔係改控」；控方反對稱被告走向疑犯，屬自招嫌疑。鍾官說她已經裁定警員證供無效，控方亦沒有其他證供證明其指稱，認為被告沒有自招嫌疑，最終批准訟費。

【案件編號：WKCC3792/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 阻差辦公 929台港大遊行：撐港反極權 許麗明 社總 反修例運動

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