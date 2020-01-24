深圳告10港人 未成年2人不公開聽證 家屬：官派律師無聯絡 大狀：起訴好急或擬速結案

根據通報，檢察院以被告鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪，向法院提公訴。對另外兩名未成年犯罪嫌疑人，即廖子文及黃臨福，檢察院將擇日舉行不公開聽證。

家屬盼免檢疫旁聽 冀帶律師抗辯

黃偉然母親向本報稱，她是透過新聞得知兒子被起訴，馬上致電官派律師但不得要領。她希望兒子可獲公平、公正審訊，屆時她亦可帶同屬意的律師到內地為兒子抗辯，「我真係好掛住個仔，好想上去見佢一面」。

兩人控罪有異：憂關注度將減

鄧棨然的家屬則說，棨然及喬映瑜的控罪與其餘10人不同，「（鄧）𠵱家衰極都有11人陪，之後可能就得番兩個人（鄧及喬）獨自面對」，擔心兩人關注度隨後會減低。家屬亦關注因疫情需隔離14天才可往來港粵，望當局酌情處理，讓家人到內地聽審。

支聯鄒幸彤：未成年聽證 或不起訴

至於廖子文、黃臨福將面對不公開聽證，有份協助12人的支聯會副主席鄒幸彤大律師稱，聽證未算正式進入司法程序，檢察院可向被告提出附條件不起訴決定，認為是次聽證是希望在正式審訊前聽取被告及公安機關意見，很大可能不起訴兩人。

鄒說，另10人面臨的公訴等同正式起訴，按一般程序，法院審理公訴案應當在受理後兩個月宣判，最遲不得超過3個月，但可因應個別情况向上一級法院延長3個月。鄒稱有關單位可不停將審訊日期延長，未能估計確實審訊日期，但形容檢察院今次「係起訴得好急」，相信有意盡快結案。

12港人關注組向深圳當局提出四大訴求，包括向家屬提供起訴書、由家屬委託律師面見及代表12港人和參與辯護、要求法院公開審訊，以及要求提早通知家屬審訊日期並在毋須隔離下讓家屬到法庭旁聽。根據內地刑法，偷越邊境罪最高判監1年並罰款，組織他人偷越邊境罪可處兩年以上7年以下有期徒刑，特別嚴重者可判無期徒刑。

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