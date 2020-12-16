【Emily】退出公民黨 鄭達鴻不選立會 8年歲月 「慚愧改變不了任何事」

鄭達鴻喺fb自言，由2012年底入黨至今8年，佔咗佢32歲人生嘅四分之一，佢憶述有前輩話「阿達你就係黨嘅下一代」，因此一直努力就黨務發表意見，但成為區議員後，即使曾任副秘書長，但由改革青年部、創意媒體部、發言人制度，以至提議私人檢控等，改變唔到任何一件事，佢話唔需要猜測退黨係咪策略。

鄭達鴻原定想參加2020年立法會選舉，但8月時同黨友一齊被選舉主任DQ參選資格。佢噚日亦以「最後一天」為題出post，話「只能說我並不會參加2021年的立法會選舉」。

稱感痛心 梁家傑：尊重決定

近日公民黨多名區議員退黨，包括葵青區議員譚家浚、冼豪輝，同南區區議員俞竣晞。公民黨主席梁家傑話，對任何黨友退黨都會痛心，尤其近日退出嘅都係公民黨悉心栽培嘅年輕人，但阿達嘅退出都醞釀咗一段時間，所以唔太意外，對於各人就政治局勢、自身情况作政治決定，「除咗尊重，都係尊重」。公民黨現尚餘27名區議員。