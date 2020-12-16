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2020年12月16日星期三
港聞二
消委揭口罩過濾效率「報大數」 細菌超標22倍拘負責人 海關籲停用「保為康」
防水測試 HKTVmall樣本表現「不理想」
big big shop網購遲到失蹤 最遲26日後送達
對鄭紀航3宗投訴 司法機構：不成立 總裁判官：鄭無讚襲長毛被告「熱愛社會」
入境擬修例 酷刑聲請須用指定語言 過來人憂不能用母語述苦難 日後更少成功個案
憂立會反對聲絕 關注組織游說議員設法案委會
翻閹警疑財困 長洲警署自轟亡
新娘潭24小時內兩宗奪命車禍
梓樂最後信息曝光 稱「拎啲嘢畀人」 「食花生」見催淚彈射停車場 被問「safe?」沒回應
警函蘋果解鎖梓樂iPhone 兩度被拒
可找家屬商取雲端備份 警沒跟進
涉藏燃彈拒捕 消防擬認5罪
官指投訴機制無效 監警：判決不礙工作 梁定邦：需否改革待社會討論
鄧炳強料疫後有示威：有人會出來製造麻煩
海關破8.8億洗黑錢案 涉不尋常匯款 4人被捕
BIM整合各分判商圖則 減少出錯 中建數碼模型配AR 驗收預製件
8月設培訓中心 目標「全民BIM」
尊子漫畫
【Emily】退出公民黨 鄭達鴻不選立會 8年歲月 「慚愧改變不了任何事」
【Emily】東頭疫廈成焦點 徐英偉視察 建制派做live
【Emily】追秘書處議程 羅健熙接民署電郵賀卡
【Emily】效忠特區 副局政助今率先宣誓
【Emily】疫下在家學習有妙法 幼園設計學習盒 教局政助與囡囡試玩
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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