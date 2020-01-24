BIM整合各分判商圖則 減少出錯 中建數碼模型配AR 驗收預製件

明報記者 林穎茵

冀更普及 由施工應用至保養維修

「起樓」除了建造樓宇，還包括「風火水電」工程，各分判商以往按自己專業畫平面圖，設計水喉、機電等走線，其後各部分的負責人於「夾圖會議」中，從一張張平面圖中幻想其立體模樣，檢視設計。

「圖紙散修修，很零碎，容易出錯。」吳志威說，沿用多年的平面圖未能解決容易出錯的問題，「以前出錯就拆掉重建，但現時建材、人工成本愈來愈高，不能負擔出錯引起的開支」，故有必要引入更多資訊科技。例如BIM技術可結合不同分判商的圖紙，製作單一數碼立體模型，以其為準，「可預見水喉會否撞牆撞門、與其他結構重疊等」，降低出錯風險。

樓梯不符法例 施工前及時發現

加入中建5個月、畢業於理大建築工程及管理學系的見習工程師曾瀚浲，現時在中建長沙灣地盤中負責製作BIM模型，他舉例，自己將平面圖轉換成立體模型後，發現其中一條樓梯淨空不足，「樓梯愈上天花愈矮」，不符法例要求，遂在施工前向顧問反映。

中建又開發出結合AR的BIM應用，以平板電腦上的鏡頭拍攝預製件，軟件會於畫面中將其原本的設計重疊，讓工程師檢視實物大小、配件位置，以作驗收。