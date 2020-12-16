海關破8.8億洗黑錢案 涉不尋常匯款 4人被捕

海關經過多月調查後鎖定一間本地匯款公司，涉嫌串謀一間非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司，於2018年5月至去年4月間收取及處理8.8億元不尋常匯款交易，上周拘捕4人，包括匯款公司董事、總經理及職員，以及涉案離岸公司董事。

海關於上周三採取行動，動員逾40名關員突擊搜查案中匯款公司位於灣仔的辦公室、位於中區離岸公司相關的辦公室及4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位，拘捕3男1女，年齡42至61歲，並檢獲大批電話、電腦、銀行網上理財保安編碼器、銀行月結單、稅單及支票簿等的大量文件。

空殼公司接匯款後多短時間內結業

被捕4人關係千絲萬縷，其中被捕的匯款公司總經理，於2017年前曾受僱於案中離岸公司董事開設的其他公司，懷疑有人利用雙方特殊關係介紹客人做匯款交易。

離岸公司轉介客戶 匯款公司未盡力審查背景

2018年5月至去年4月期間，案中離岸公司曾轉介34間公司及兩個客戶予匯款公司，包括24間以秘書公司作登記地址、沒有業務的空殼公司及10間本地公司。案中匯款公司交易期間，疑刻意未盡力審查客戶背景及匯款目的，曾200多次把可疑款項匯至多個指定海外戶口，包括為單一客戶於一個月內20次匯款共1.3億元，另有一宗單一最大筆匯款達1400萬元，而案中的空殼公司往往於匯款成功後短時間內結業。

匯款賭場藏流向 海關：典型手法

海關表示，案中空殼公司資金來歷及匯款目的均不明，營運時間短，部分未有提供身分證明文件及完整公司資料，匯款公司仍批核處理該筆可疑匯款。海關追蹤資金流向時，發現該200多宗可疑交易，大多被匯款至物業投資公司、賭場或其他海外匯款公司的戶口，隱藏資金流向，是典型洗黑錢手法。海關同時發現，案中匯款公司於案發期間交易額達17億元，當中該8.8億元可疑交易佔額逾半。

案中匯款公司辦公室位於一幢商業大廈，只為特定公司及少數個人客戶提供服務。海關發現該匯款公司未有就多宗涉款12萬元以上的匯款交易作盡職審查，遂凍結該匯款公司1600萬元現金結存，並吊銷涉事匯款公司的牌照。