官指投訴機制無效 監警：判決不礙工作 梁定邦：需否改革待社會討論

【明報專訊】高等法院上月就一宗司法覆核案，裁定警員不展示識別編號或標記的做法違反《人權法》，並指現時投訴警察課和監警會組成的投訴機制未能有效處理針對警方的投訴。監警會主席梁定邦昨被問會否提出改革、爭取獨立調查的權力，他回應稱，經諮詢法律意見後，認為法庭判決沒影響監警會現時工作，監警會將繼續按《獨立監察警方處理投訴委員會條例》第八條所述的職能工作，又稱條例「不容許我們作出提議」。監警會是否需改革，他認為有待社會討論，他持開放態度。
此外，政府今年5月再度委任梁定邦為監警會主席，任期一年至明年5月底，未如歷任主席般續任兩年。梁定邦稱自己身體欠佳，「我出年75歲，政府唔應該攞我呢啲老弱殘兵，應該搵啲年輕一輩去做呢個工作，我應該告老歸田」。
監警會昨匯報稱，截至本月4日，反修例運動衍生1946宗投訴個案，當中有629宗是須匯報投訴。投訴警察課已提交398宗調查報告，當中188宗已被監警會通過，有16宗經全面調查後有確切結果。16宗個案中包括兩宗獲證明屬實，涉及警員說粗言穢語，而最新一宗「未經舉報但證明屬實」的投訴，涉疏忽職守。有關警員被指強迫被捕人戴頭套，警員則稱獲對方同意，但並無在警員記事冊記下，違反警例。
俞官興：警隊有改善 令投訴下跌
社會有批評認為監警制度失效，對於監警會過去11年來接獲的投訴數字一直持續下跌，是否反映市民失去信心，監警會秘書長俞官興認為，是警隊有跟進改善建議，改善了服務質素，令投訴下跌。他並引述反修例事件衍生的投訴數字是「歷史新高」，「如果啲人無信心就唔會作出投訴啦」。
逾萬部隨身攝錄機 軍裝一人一部
被問是否反修例涉爭議眾多，才導致投訴上升，而並非市民對制度特別有信心，俞官興稱知道社會持兩種說法，他持開放態度，並認為可以透過獨立機構做調查統計。梁定邦認為，市民是否對監警會無信心，現階段無答案，稱要深入研究。
另外，警方代表表示，警隊已有逾萬部隨身攝錄機，每名軍裝出勤時配備。警方稱，今年10月1日引入新的動態攝錄機供防暴警使用，遇衝突可開機攝錄，警員攝錄的片段不能自行刪除，一般會儲存31日。片段有日期時間，警隊能追查誰攜帶攝錄機。
監警會今年5月發表反修例事件報告提出52項建議，警方昨表示已落實當中7項，包括購入新低殺傷力武器。據了解，新武器包括胡椒彈手槍及胡椒球發射器，已在示威現場使用過。