官指投訴機制無效 監警：判決不礙工作 梁定邦：需否改革待社會討論

此外，政府今年5月再度委任梁定邦為監警會主席，任期一年至明年5月底，未如歷任主席般續任兩年。梁定邦稱自己身體欠佳，「我出年75歲，政府唔應該攞我呢啲老弱殘兵，應該搵啲年輕一輩去做呢個工作，我應該告老歸田」。

監警會昨匯報稱，截至本月4日，反修例運動衍生1946宗投訴個案，當中有629宗是須匯報投訴。投訴警察課已提交398宗調查報告，當中188宗已被監警會通過，有16宗經全面調查後有確切結果。16宗個案中包括兩宗獲證明屬實，涉及警員說粗言穢語，而最新一宗「未經舉報但證明屬實」的投訴，涉疏忽職守。有關警員被指強迫被捕人戴頭套，警員則稱獲對方同意，但並無在警員記事冊記下，違反警例。

俞官興：警隊有改善 令投訴下跌

社會有批評認為監警制度失效，對於監警會過去11年來接獲的投訴數字一直持續下跌，是否反映市民失去信心，監警會秘書長俞官興認為，是警隊有跟進改善建議，改善了服務質素，令投訴下跌。他並引述反修例事件衍生的投訴數字是「歷史新高」，「如果啲人無信心就唔會作出投訴啦」。

逾萬部隨身攝錄機 軍裝一人一部

被問是否反修例涉爭議眾多，才導致投訴上升，而並非市民對制度特別有信心，俞官興稱知道社會持兩種說法，他持開放態度，並認為可以透過獨立機構做調查統計。梁定邦認為，市民是否對監警會無信心，現階段無答案，稱要深入研究。

另外，警方代表表示，警隊已有逾萬部隨身攝錄機，每名軍裝出勤時配備。警方稱，今年10月1日引入新的動態攝錄機供防暴警使用，遇衝突可開機攝錄，警員攝錄的片段不能自行刪除，一般會儲存31日。片段有日期時間，警隊能追查誰攜帶攝錄機。

監警會今年5月發表反修例事件報告提出52項建議，警方昨表示已落實當中7項，包括購入新低殺傷力武器。據了解，新武器包括胡椒彈手槍及胡椒球發射器，已在示威現場使用過。