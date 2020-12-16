警函蘋果解鎖梓樂iPhone 兩度被拒

蘋果指破解密碼 須美國司法部許可

庭上讀出一名東九龍總區重案組高級督察今年1月及10月致蘋果的電郵，表示警方按死因庭指示調查本案，希望蘋果為周梓樂的iPhone、iPad及Mac電腦解鎖，又稱如有方法解鎖，「可以令死者父母得到開解」。蘋果回覆由於用戶已設定密碼，蘋果無方法破解，唯一辦法是索取雲端資料備份，並列出兩個建議，包括聯絡美國司法部作司法互助協議、或取得用戶遺產執行人同意及法庭批准。

網罪科稱軟件不支援

無法開鎖取資料

網罪科警員周祖耀（圖）負責檢驗梓樂的電子用品，他稱去年12月已發現iPhone上鎖，至今年9月，iPhone屏幕顯示「已停用」字眼；他曾將iPhone插入警方撮取資料的器材，由於軟件技術不支援，一直無法撮取資料。

被問到警方能否繞過iPhone保安系統，周祖耀稱看過前香港眾志秘書長黃之鋒手機「畀人破解」的新聞，但「喺我工作嘅地方，無接觸過𠵱類器材支援」，而且撮取方法視乎手機狀况。梓樂手機為iPhone 11，裁判官問「（以色列破解手機軟件公司）Cellebrite係唔係唔支援更後期嘅iOS系統？」周重申視乎情况。

（死因研訊第18天）

（反修例風暴）