警函蘋果解鎖梓樂iPhone 兩度被拒

【明報專訊】死因研訊另一焦點為周梓樂的iPhone及iPad等都設有密碼，網絡安全及科技罪案調查科稱曾嘗試撮取iPhone資料，但軟件技術不支援；警方兩度去信美國蘋果總公司要求協助解鎖，亦遭拒絕。庭上讀出相關電郵，蘋果表示為保障用戶私隱，無方法及技術繞過保安系統解鎖，而且用戶的iCloud雲端內容儲存在美國境內伺服器，如要索取雲端資料備份，要先取得美國司法部許可。
蘋果指破解密碼 須美國司法部許可
庭上讀出一名東九龍總區重案組高級督察今年1月及10月致蘋果的電郵，表示警方按死因庭指示調查本案，希望蘋果為周梓樂的iPhone、iPad及Mac電腦解鎖，又稱如有方法解鎖，「可以令死者父母得到開解」。蘋果回覆由於用戶已設定密碼，蘋果無方法破解，唯一辦法是索取雲端資料備份，並列出兩個建議，包括聯絡美國司法部作司法互助協議、或取得用戶遺產執行人同意及法庭批准。
網罪科稱軟件不支援
無法開鎖取資料
網罪科警員周祖耀（圖）負責檢驗梓樂的電子用品，他稱去年12月已發現iPhone上鎖，至今年9月，iPhone屏幕顯示「已停用」字眼；他曾將iPhone插入警方撮取資料的器材，由於軟件技術不支援，一直無法撮取資料。
被問到警方能否繞過iPhone保安系統，周祖耀稱看過前香港眾志秘書長黃之鋒手機「畀人破解」的新聞，但「喺我工作嘅地方，無接觸過𠵱類器材支援」，而且撮取方法視乎手機狀况。梓樂手機為iPhone 11，裁判官問「（以色列破解手機軟件公司）Cellebrite係唔係唔支援更後期嘅iOS系統？」周重申視乎情况。