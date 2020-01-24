梓樂最後信息曝光 稱「拎啲嘢畀人」 「食花生」見催淚彈射停車場 被問「safe?」沒回應

警解鎖iPad 稱主要查看Tg內容

東九龍總區重案組偵緝高級警員林志強稱，去年11月13日在周家接收其父母交出的周梓樂個人物品，其中iPad、iPhone及MacBook Pro均以密碼上鎖，桌面電腦主機則無上鎖。同月26日，林將物品交網絡安全及科技罪案調查科，檢驗桌面電腦主機發現Google瀏覽器上一些帳號及密碼，林稱有一組數字「見佢長用」，今年2月26日用該組數字解鎖iPad。

據庭上公開iPad照片，未解鎖前背景圖為示威者築起傘陣照片，解鎖後背景圖為戴頭盔示威者拿雪糕筒站在催淚煙中。林說警方主要查看Tg內容，周梓樂當晚在兩個群組發言。

Tg無法查身分 官籲群組成員提供資料

11月4日（事發當日）零時41分，周於「飛機佬群」群組說「×佢射上停車場」，有人回覆「你返唔返到去架（㗎）？」周零時46分覆「係（喺）停車場食花生姐（啫）」、「咩都無帶」；他在零時49分稱「同埋拎咗啲野（嘢）落去」、「俾（畀）人」。至1時12分，有人問「safe（安全）？」惟周沒回覆。他另於11月3日晚上11時28分，在「行街（遲到）」群組標記（加「＠」）朋友問對方是否安全，零時46分發送一張高處拍下防暴警在唐明街唐俊街交界佈防照片。

研訊主任問iPad當晚沒被周梓樂隨身攜帶，為何仍能顯示對話紀錄？林說當時iPad沒關機，可同步顯示對話，「有用Telegram嘅都知」。對於周梓樂曾標記一名朋友的網名，以及當晚曾下樓拿東西給人，陪審團問警方有否循此方向追查，林稱因網名沒顯示電話號碼，不能追查身分。

裁判官高偉雄補充，「我們不知道（群組中）對話的人是什麼身分」，警員檢取iPad後亦再沒將它連線，以防周梓樂被踢出群組或被刪除對話。他散庭前特別提到，庭上已公開周梓樂在兩個Tg群組對話，若有成員知道周當日的行蹤或曾接觸他，呼籲提供資料。

黑影跌下1分鐘後 男子由地下步出

庭上昨亦播放尚德停車場A及廣明苑閉路電視整合片段，顯示凌晨1時01分47秒、有黑影跌落停車場2樓後約1分鐘，一名穿深色衫男子由停車場地下出口步出。林志強認為，綜合停車場閉路電視片段，該男子在案中關鍵時刻，即懷疑周梓樂由3樓墮下2樓時身處1樓。研訊今續，但高偉雄表示下周不開庭，延至本月28日續審，料下月初完成證供。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第18天）

（反修例風暴）