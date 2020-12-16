新娘潭24小時內兩宗奪命車禍

Civic斷兩截 留30米車痕

首宗意外發生前晚9時許，20歲姓梁男司機駕駛一輛白色本田Civic Type R跑車沿大埔新娘潭路往大埔方向行駛，駛至船灣淡水湖對開位置時失控，撞向路邊燈柱後再剷入路邊草叢，涉事跑車遭劏開兩截停在路旁，燈柱撞斷，梁男重創昏迷車上，送院搶救後不治。現場地下遺近30米長煞車痕及一道血迹，新界北總區交通部特別調查隊正調查原因。

據公開資料顯示，涉事本田Civic Type R跑車於1997年出廠，至今年5月才首次登記車牌，由一間保安公司持有。本報曾致電涉事保安公司了解，接線職員稱手上沒有相關資料，拒絕回應。

前晚車禍500米外 單車手自炒亡

另外，昨晚6時許，一名約52歲英籍男子與友人在新娘潭路往大美督方向踏單車，騎至新娘潭路燒烤區涌背段一個上斜彎位時懷疑失控，英籍男子墮地頭部受傷昏迷，救護員將傷者送院，其後證實不治。現場遺下一部車價近3萬元的Lynskey R240鈦金屬單車，單車車鏈鬆脫，車旁有頭盔及一灘血迹，警方正調查原因。

現場消息稱，死者於何文田一間國際學校教書，持有香港身分證。死者友人在現場協助調查，他向警方報稱事發時有一輛Mini Cooper駛經現場，警方正調查會否與案件有關。