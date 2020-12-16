入境擬修例 酷刑聲請須用指定語言 過來人憂不能用母語述苦難 日後更少成功個案

明報記者 張煒明

2014年起1.8萬宗 1%確立

入境處2014年起審核18,075宗免遣返聲請，當中211宗獲確立，即約1%，現時仍有1.3萬名免遣返聲請者滯港。

稱人員曾毆囚友恐嚇勿投訴

Sina於2013年來港申酷刑聲請，被羈留在青山灣入境事務中心3個月。她稱在中心每日流程是睡覺、起牀、等派飯，每日都想知何時獲釋，但無人回應。她說，入境處人員對她態度差劣，經常呼喝及推撞她。她憶述入境處高級官員每早巡房聽取投訴，但事前會有其他入境處人員「洗太平地」，恐嚇他們勿投訴，只能恭敬地說「Good Morning Sir」。她曾目擊有囚友提出投訴後被單獨囚禁懲罰，又聽聞有囚友被毆打，她形容在青山灣羈留時「尊嚴盡失」，令她回想起在原居國被囚的往事。

入境處：指控失實 不會毆打

本報就修例被指違反人權法一事向保安局查詢，截稿前未有回應。就青山灣入境事務中心內發生的事，入境處回應稱，一向公平和公正對待所有被羈留者，確保他們獲得公正妥善的待遇，強調絕不會毆打任何被羈留者或向他們施加暴力，對於有關失實指控，該處深表遺憾並予以嚴厲譴責。任何被羈留者如有不滿，可透過多個渠道和機制申訴。

政府近日建議修訂《入境條例》，同時修訂《武器條例》及《火器及彈藥條例》，授權入境處人員管有武器而毋須向警方申請，包括現時青山灣人員配備的防暴槍，以及未來擬配備的鋼製警棍。Sina表示，自己的經歷令她不再相信入境處人員，認為他們無必要配備武器，擔心會被濫用，後果難以想像。

Sina其後獲釋，她在申請酷刑聲請時要出席入境處安排面見。Sina雖能操簡單英語，但堅持以母語會面。由於全港僅得一名政府認可翻譯懂得其母語，她曾三度因翻譯事忙，會面要延期。最終入境處去年接納其酷刑聲請，轉交聯合國難民署後，今年獲承認為難民，現時正等候該署安排，到美加等地開展新生活。

政府提出修例，建議入境處可指示聲請人，以入境處合理地認為該人可理解及可溝通的語文通訊。Sina認為，「雖然不少聲請人能操簡單英語，但能以母語講述自己被虐經歷非常重要，能更有效表達自己」。她擔心新修例下要以指定語言面見入境處，會影響日後申請。

新修例又建議，如聲請人不同意或不接受醫療檢驗，或沒有向入境處或上訴委員會披露整份醫學報告，聲請人有爭議的身體或精神狀况或不獲考慮，變相強制要求聲請人全面披露醫療狀况。曾在原居國獄中被強姦的Sina說，雖然她申請時有披露身體狀况，但她認為醫療狀况為個人私隱，應由聲請人決定是否披露，被迫披露令人不安。「（新修例）好像強迫他們，但這是他們的身體，他們有權決定是否披露，這是他們的故事、他們的生命。」

組織料致覆核 促增人手翻譯

關注難民網絡成員張皓明表示，修訂草案有多處明顯違反人權（見表），預期一旦通過會引來司法覆核，在長久的司法程序期間審議的個案，有可能因為司法覆核結果要重新審議，從公共資源角度不可取，建議政府增加翻譯人手、提供更清晰的審核指引及加強訓練等，以加快審核速度。