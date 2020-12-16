對鄭紀航3宗投訴 司法機構：不成立 總裁判官：鄭無讚襲長毛被告「熱愛社會」

梁國雄：官樣文章 文過飾非

梁國雄被問及對投訴結果看法時，形容為「官樣文章，文過飾非」。

司法機構接到多宗針對鄭紀航的投訴，分別指他偏頗、鼓勵暴力行為等，昨公開投訴結果及案件庭上對話內容文字紀錄，分別涉及3案，包括：（1）八旬翁刺傷梁國雄，被判囚3個月6日；（2）廣告設計師用傘打警員頭盔，被搜出管有兩支噴漆，判囚5個半月；（3）學生被搜出3支綁有打火機的噴霧罐，判囚10個月。

總裁判官：鄭無鼓勵暴力 反告誡

在（1）中，總裁判官蘇惠德認為，鄭官與被告的對話無鼓勵針對不同政見者作暴力行為，反而再三告誡不可因意見不同訴諸暴力。對於鄭官案中提及被告「熱愛社會」，蘇惠德稱鄭官無讚揚被告「熱愛社會」，他當時只表示，按被告自己的說法，因熱愛社會及政見不同作犯罪行為。

在（2）案，蘇官稱鄭官裁決時明言已緊記適用的法律指引，並指鄭官提及「自私」、「令人厭惡」，旨在指出案件罪責嚴重之處。

在（3）中，鄭官被指判刑偏頗、針對有政治立場的被告；蘇官稱鄭官有索取勞教中心報告，但因報告指被告身體狀况不適合入勞教中心，鄭判刑時有考慮案情、嚴重性、案件及所有情况。

蘇官強調，每宗針對司法行為的投訴均依循既定機制處理，考慮因素包括司法人員言論的前文後理、有無表達偏頗言論、按「法官行為指引」準則是否構成偏頗；蘇官稱留意到上述案件被告並沒有或已放棄以定罪不穩妥、刑罰明顯過重等理由提出上訴，律政司亦無提覆核。

另外兩宗對鄭官處理案件的投訴，因仍在上訴中，司法機構會待上訴程序完結後才跟進。該兩案分別是中六男學生在去年11月「大三罷」期間被搜出索帶、士巴拿等物品，被裁定兩項管有物品意圖摧毁財產罪成，判入勞教中心；以及一名內地生遭「私了」，一名科大生被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，判囚9個半月。

張達明：司法機構增透明度 解釋投訴結果

港大法律學院首席講師張達明稱，司法機構近期增加透明度，嘗試向公眾解釋投訴法官結果，一般而言處理投訴是看法官有無偏頗、政治表態，而法官發表判辭時一向較小心，故上述情况的確不多。