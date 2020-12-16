big big shop網購遲到失蹤 最遲26日後送達

消委會於HKTVmall、惠康、百佳、city'super及big big shop的網上超市訂貨服務各實測5次，每次購15件貨。big big shop 5次交易被分17張訂單送貨，當中4張按時送達；2張訂單比原訂早到1至5天；9張遲到，最遲落單後26日才送到；亦有2張在同意送貨時間內無出現。

city'super訂豆腐 收貨當晚到期

惠康購豬扒 送抵19.3℃

至於貨品質素，有實試個案發現big big shop送到的急凍餃子已解凍，雪葩已融化，包裝破損，糖水流出箱外；亦有急凍雞柳解凍和包裝已打開。city'super其中一次實試送到的香蕉熟透變黑並「出水」，標貼顯示包裝日期是5日前，亦有送抵豆腐的食用日期為收貨當晚7時、提子送達前明顯曾受擠壓及肉類明顯解凍；惠康亦有送到的豬扒溫度達19.3℃。

消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，如網購食物送到時狀况不理想，要即時檢查及拍照，以便隨後向客戶服務部追討。黃說根據法例，冷藏食品須在攝氏4度或以下運送，有關個案已轉交食安中心跟進。家庭醫生林永和表示，若看到送來的急凍食物已解凍，其營養質素或已下降，甚至已有細菌滋生，食用後易引致急性腸胃炎。

TVB：換物流公司 惠康：致力持續改善

負責big big shop的電視廣播有限公司（TVB）回應，平台銷售量因疫情按年急增5倍，商戶及合作物流公司面對巨大壓力及挑戰，對配送延誤及狀態欠理想感責無旁貸和抱歉，會汲取經驗，更換物流公司，檢討及改善商品配送流程，增撥更多資源改善客戶服務並減少配送延誤。惠康則回應消委會表示一直以客為先，致力持續改善服務。本報昨晚向city'super查詢，至截稿前未有回應。