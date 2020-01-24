防水測試 HKTVmall樣本表現「不理想」

組織籲勿過慮：模擬手術濺血 不同飛沫

合成血穿透測試是在30.5厘米外，向口罩正面噴出2毫升合成血，觀察有否透至口罩背面，分別以由低至高的壓力值80、120、160 mm Hg測試，每型號測試32個樣本，在同一壓力值若3個樣本被血穿透，便評為不滿意。結果顯示，21款口罩型號全部樣本無合成血穿透。

消委會表示，表現明顯較遜色是「保為康國標過濾式防塵口罩」，在80mm Hg壓力測試下，27個樣本被血穿透，或與其聲稱屬「防塵口罩」有關。

HKTVmall：曾測兩次 九成合格

屈臣氏回應，就消委會測試的同批次口罩，分別找消委會的同一實驗室及另外3間具國際認證的實驗室檢測，結果合乎標準。HKTVmall亦稱，今年4月及11月分別測試消委會樣本同批次物料製作的口罩，逾九成通過測試。「便利妥」代理商向消委會提供測試報告，稱產品曾作兩次合成血穿透測試均合格。

（消委報告）