消委揭口罩過濾效率「報大數」 細菌超標22倍拘負責人 海關籲停用「保為康」

明報記者

另外，海關昨表示一款「保為康」口罩細菌菌落總數超出標準上限約22.6倍，涉違反《消費品安全條例》，呼籲停用和下架。該款口罩是消委會測試樣本中最貴的，每個售9元，稱中國製。

10款獲最高分 EG 3-Ply最平

消委會7至8月購買30款口罩測試，每個平均售約2至9元，10款口罩總評分獲最高5分，包括最便宜、聲稱來自中國的「EG 3-Ply Surgical Mask」；「保為康國標過濾式防塵口罩（型號：9600）」及「Perfetta Disposable High Filtration Face Mask」兩型號評分最低，只獲2.5分。

七成型號個別測試表現欠理想

消委會對每個型號的口罩做了多個測試，七成型號在個別測試表現欠理想。測試顯示，29款樣本的BFE及PFE均達95%以上，其中上述「Perfetta」、「Tempo醫用衛生口罩—成人(大碼)」和「Fresh Disposable Medical Mask」3款型號，測試中最少有一樣本的BFE較其聲稱低；「Perfetta」聲稱BFE為99%，5個樣本量得的BFE由95.8%至96.5%。

至於PFE測試，10款口罩型號最少有一個樣本的PFE測試結果較聲稱低，差距最大亦是「Perfetta」，該款型號的PFE為86.64%，遠低於標示的99%，亦低於美國材料和試驗協會（ASTM）1級水平要求的PFE 95%，消委會形容表現令人失望。

消委亦發現「Artec Med Premium Earloop Face Mask」、「Pure Living耳掛式醫用口罩」及「保為康」一款口罩，驗出含菌量較高，「保為康」口罩每克細菌菌落總數逾159.4，超出內地標準近60%；測試報告已交海關。

海關昨表示早前接獲轉介，其後試購作安全檢測，其中一款「保為康國際過濾式防塵口罩」，細菌菌落總數超出標準上限約22.6倍，涉違消費品安全條例，一名62歲家品零售集團負責人被捕，保釋候查。

隔菌隔顆粒被指不符聲稱

Perfetta代理商：消委樣本或次貨冒牌

「Perfetta」供應商向消委會提交生產商證書，稱產品符合水平；代理商表示消委會測試樣本並非該公司在港供應產品，懷疑是平行進口、次貨，或侵犯商標商品。「保為康」代理商表示可能因為疫情下，其他不知名公司在內地進貨到港售賣，而非該公司直接售賣出去。

保為康代理商：或有其他公司出售

日本城回覆，門市只餘小量Perfetta口罩，現無售賣，強調消委會測試的Perfetta口罩非該公司提供。消委會總幹事黃鳳嫺表示，今年1至11月接到4363宗有關口罩投訴，稱今次測試的口罩於日常使用無大問題，但期望當局加強規管。

（消委報告）

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