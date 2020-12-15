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港聞
2020年12月15日星期二
港聞二
「港版N號房」 誘青年拍同志片逼賣淫 事主「零報酬」罷拍遭威脅勒索 警拘7人
合約條款苛刻 「不得拒現場觀眾性要求」
男性憂歧視更難啓齒 社工籲向團體求助
馬鞍山郊園邊8綠化地 申改劃發展 最近距郊園15米 環團斥違諾「試水溫」籲反對
附近多歷史建築 擴路工程或損結構
港台稱青山灣羈留者遭不人道對待 5年731非法羈留索償 入境處均和解賠償
與亡夫女友爭產 泰林掌舵人遺孀勝訴
警福利基金捐款升1.7億 年飈26倍 茶點費6485萬
涉兩案還押 黎智英下周三高院申保釋
涉兩度姦20歲女兒 六旬父還押
岳衣男拒捕定罪上訴 稱警用非法武力
網罪科檢電腦 尋獲密碼解鎖iPad 警：梓樂事發前曾Tg群發相
停車場3升降機「閉路電視」僅外殼
激光筆還擊警強光 無業男囚3月
尊子漫畫
【Emily】徐英偉叫許智峯返港交帶區會議席
【Emily】線上音樂集會 鄭敬基太極雷有曜唱抗爭歌
【Emily】黃應士500萬捐樹仁 推媒體素養
【Emily】胡子彤拍《熱血》MV 為「聖誕病」病友打氣
【Emily】施政報告致謝辯論限時 田北辰話唔夠
【Emily】疫下財會改期 黐住大會開
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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「港版N號房」 誘青年拍同志片逼賣淫 事主「零報酬」罷拍遭威脅勒索 警拘7人
合約條款苛刻 「不得拒現場觀眾性要求」
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