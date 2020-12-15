停車場3升降機「閉路電視」僅外殼

35支鏡頭 無一拍行人路

停車場由威信停車場管理（控股）有限公司管理，死因研訊主任讀出公司分區經理黃偉倫最近補錄的書面供辭。黃稱除了沒有拍攝升降機內情况，停車場內有35支移動鏡頭，全部向行車路及泊車位拍攝，沒有鏡頭面向街外或外圍行人路；梯間亦沒有閉路電視。

早前庭上披露廣明苑廣新閣地面閉路電視拍攝到黑影由停車場下墮2樓。管理廣明苑的昇捷管理服務有限公司高級物業主任林瑞昌表示，去年11月已應警方要求，交出屋苑外圍33組閉路電視、7座大廈閉路電視的片段。

東九龍總區重案組高級偵緝警員林志強作供，被問到知否廣新閣地面閉路電視鏡頭與實時時差，林估計是10分鐘。死因主任補充，專家計算出鏡頭時差為慢10分11秒，專家稍後會出庭解釋計法。

庭上再播放該片段，畫面時間11月4日零時51分37秒，有黑影從尚德停車場A下墮到2樓；裁判官早前表示相信黑影為周梓樂。至畫面時間零時56分06秒，有途人跑到黑影下墮位置，未幾有消防員走到同位置。根據早前播出停車場閉路電視，梓樂最後身影出現於實時1時01分38分，由停車場2樓高層走上3樓。

另外，林志強稱3樓矮牆、即疑似梓樂墮樓位置去年沒有警告字句，惟今年11月30日及12月2日再到該處，發現牆身有「請勿攀爬」字樣。

（死因研訊第17天）

（反修例風暴）