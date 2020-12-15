網罪科檢電腦 尋獲密碼解鎖iPad 警：梓樂事發前曾Tg群發相

東九龍總區重案組高級偵緝警員林志強出庭作供，庭上先讀出其書面供辭。林表示周梓樂去年11月8日在醫院離世，遺體被送往公眾殮房，他與同袍4日後到殮房處理遺體認領程序，在法醫見證下，周的父母確認死者是梓樂。政府法醫其後解剖遺體及檢取樣本作毒理化驗，周的父母聘請在港大病理學系執教的馬宣立博士觀察解剖程序，法醫之後再做腦部解剖。

周母昨開庭時神色平靜，死因研訊主任讀到認屍部分的供辭時，她開始掩面哭泣，並取紙巾拭淚，哭泣聲一度傳入咪高峰近兩分鐘。直至死因研訊主任讀畢口供，周母才止淚，身旁的周父亦滿面愁容。

去年檢梓樂iPhone仍未破解

林志強的書面供辭提及，去年11月13日到周梓樂家中檢取物品，包括周的iPhone、印有「Hong Konger」（香港人）字眼的手機殼、iPad、Mac手提電腦及桌面電腦等，送往網絡安全及科技罪案調查科檢驗。林稱當時警方未能以密碼登入iPhone及iPad，至今年2月才解鎖iPad，iPhone則仍未破解。

根據iPad紀錄，梓樂去年11月4日凌晨零時46分向Telegram群組「行街（遲到）」發送照片，以及零時49分向另一Telegram群組「飛機佬群 香港國民」發出最後一則信息。呈堂閉路電視片段顯示，梓樂凌晨零時46分在停車場2樓高層來回行走，並且使用手機。

發唐明街照片 天眼顯示停車場2樓游走

昨午散庭前，死因裁判官高偉雄提及有陪審員來信，反映被僱主要求照常上班或放無薪假。裁判官明言死因庭一早排期開審，擔任陪審員「當係返工㗎」，如僱主堅持，法庭會要求僱主出庭解釋，亦考慮轉交律政司跟進。裁判官引述《陪審團條例》第33條，指出任何僱主因僱員出任陪審員而終止僱用或威脅終止僱用，或在任何方面歧視僱員，即屬違法。

【案件編號：CCDI932/19】

（死因研訊第17天）

（反修例風暴）