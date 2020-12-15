岳衣男拒捕定罪上訴 稱警用非法武力

質疑原審官猜測傷勢被告造成

上訴人為19歲的陳以晉，他早前承認襲擊督察馬智聖及管有一支伸縮鋁棒，但否認抗拒警員莫淯麟，受審後於今年6月底被裁定罪成。其代表律師透露，陳將於12月31日刑滿出獄。

上訴方表示，片段顯示警員在制服陳以晉時將他摔到在地上，陳未倒地前頭部已流血，但4名警員的證供均沒有提及曾經襲擊陳的頭部，亦未能解釋陳以晉的後腦傷勢，而原審裁判官認為傷勢是由於陳頑強反抗，在混亂中自己造成。

上訴方指出，醫療報告稱陳後腦有線性裂傷，該傷勢與警棍造成的傷勢脗合，顯示警員作供不誠實，使用了非法武力揮棍打頭，並非正當執行職務；而原審裁判官沒有充分考慮傷勢會否影響警員的誠信，只稱陳的傷勢是自己造成，該結論是純屬猜測，並非基於證據，令定罪不穩妥。

控方：沒專家證傷勢如何造成

控方回應稱，無法確認上訴人在哪一個階段受傷，反指辯方在審訊中從未指出陳有被警棍襲擊，亦沒有專家證供證明傷勢如何造成。

【案件編號：HCMA251/20】

（反修例風暴）