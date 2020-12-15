警福利基金捐款升1.7億 年飈26倍 茶點費6485萬

警察福利基金年度報告橫跨反修例運動，其間不少建制派組織捐款以示支持，報告沒有列出捐贈者；根據公開資料，香港友好協進會去年7月捐款1000萬元，屬公開捐款中最大筆。

予困難者補助金增半

基金2019/2020年度總支出為1.14億元，較上一年度增近兩倍，主要項目轉變包括擔任特殊職務警務人員茶點費用，由約122萬元大增52倍至6485萬元；發給陷入困難的警務/文職人員補助金增約300萬元，增50.09%。

林卓廷質疑警收捐款 會對相關者鬆手

林卓廷認為，警隊收大量捐款是「綱紀敗壞」，警隊是最大執法部門，基本上所有法例都有權執法，過去一年多警方執法上，對建制派組織同人都非常縱容，對民主陣營非常嚴苛；基金收到大量捐款，有更強理由質疑「是否因為相關人士會捐大筆錢，警察就『鬆手』」。他質疑警方甚至連捐款者的背景也不知道；又質疑有逾6000萬茶點費，「食咩食咁貴？」

葛珮帆：不能指定特定警察 不存在收買

葛珮帆說，捐款大增反映自去年起很多人見到警察面對非常大的壓力，認為暴力是針對警察，甚至有警察家屬被欺凌，認為要用實際行動支持和鼓勵警隊。她稱基金有特別用途，亦不可指定捐款予特定警察，故不存在有人用以收買警察。她估計，茶點費開支增加是因警員要長期在街上當值，故動用基金買茶點予前線警員。

警：捐款者支持處理反修例表現 茶點費人均每日少於7元

警方回覆稱，在2019/2020財政年度接獲大量市民查詢，稱警務人員處理反修例事件違法行為上表現高度專業及不屈不撓精神，希望捐助支持，基於尊重捐款者意願，不會披露個別捐款者資料；至於擔任特殊職務警務人員茶點費，用於執行反修例事件職務3萬多名警務人員提供食物和飲料，每人每日平均支出少於7元。